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Итоги выборов по Осиповичскому избирательному округу № 89

22.11.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов на своем официальном интернет-сайте rec.gov.by обнародовала сведения о результатах голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

По Осиповичскому избирательному округу № 89, куда входят Глусский, Кличевский и Осиповичский районы, данные таковы:

общее число избирателей — 57 559, в том числе 129 включено в списки в день выборов,

число избирателей, принявших участие в голосовании, — 49 337 (85,72 %),

число голосов, поданных против всех кандидатов, — 7729,

недействительными признано 864 бюллетеня.

Число голосов, поданных «За»:

Книгу Наталью Ивановну — 12 505 (25,35 %);

Матюху Евгения Игоревича — 3 427 (6,95 %);

Пацкевич Валентину Эдуардовну — 1 822 (3,69 %);

Шутову Светлану Александровну — 22 990 (46,6 %).

Депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 избрана Шутова Светлана Александровна, 01.06.1967 года рождения, главный редактор коммунального издательского унитарного предприятия «Информационное агентство «Могилёвские ведомости», проживающая в г. Могилёве, беспартийная.

 
 
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Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов на своем официальном интернет-сайте rec.gov.by обнародовала сведения...
 
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