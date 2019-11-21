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На следующей неделе без света останутся жители деревни Малая Падерь
22.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ в четверг, 28 ноября, с 08:30 до 17:00 будет отключено электроснабжение у потребителей в населённом пункте Малая Падерь по улицам:
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 5-22-98, 5-33-80.
Слуцкий городской район электрических сете приносит извинения за причиненные неудобства.
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В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи в четверг, 28 ноября, с 08:30 до 17:00 будет отключено электроснабжение у потребителей в населённом...
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