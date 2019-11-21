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На следующей неделе без света останутся жители деревни Малая Падерь

22.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ в четверг, 28 ноября, с 08:30 до 17:00 будет отключено электроснабжение у потребителей в населённом пункте Малая Падерь по улицам:

  • ул. ул. Братьев Гилевских, № 1−34, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 42−80 (чётные), 45, 49, 53;
  • ул. Новая, № 1−9 (нечётные);
  • ул. Луговая, № 2−13, 15, 19.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сете приносит извинения за причиненные неудобства.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи в четверг, 28 ноября, с 08:30 до 17:00 будет отключено электроснабжение у потребителей в населённом...
 
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