Елене Колесневой вручили удостоверение депутата

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня председатель окружной избирательной комиссии Горецкого избирательного округа №82 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Леонид Егоренко вручил Елене Колесневой удостоверение депутата и цветы.







Председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая и управляющий делами райисполкома, председатель районной организации Белорусского Союза женщин Наталья Ковалева выразили уверенность, что Елена Петровна будет достойно представлять Горецкий район в парламенте и пожелали успехов в работе на благо района, Могилевщины и всей Беларуси.

Елена Колеснева обратилась к жителям Горецкого избирательного округа №82:

«Выражаю свою искреннюю благодарность и признательность за поддержку. Хочу поблагодарить всех избирателей за проявленную активную гражданскую позицию. В день голосования вы пришли на избирательные участки и выразили свое неравнодушие. Своими голосами вы дали оценку моей работе.

Я очень признательна своим единомышленникам, всем, кто вместе со мной прошел эту избирательную кампанию. Я хочу выразить слова искренней благодарности трудовому коллективу Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, руководителю и членам инициативной группы, доверенным лицам. Без усилий каждого из вас эта победа была бы невозможной.

Я обещаю сделать все, чтобы оправдать доверие своих избирателей, и надеюсь на совместную и плодотворную работу. Главное, чтобы наш регион развивался, и каждому его жителю здесь было комфортно».