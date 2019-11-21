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Елене Колесневой вручили удостоверение депутата

22.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня председатель окружной избирательной комиссии Горецкого избирательного округа №82 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Леонид Егоренко вручил Елене Колесневой удостоверение депутата и цветы.

 

Елене Колесневой вручили удостоверение депутата
Леонид Егоренко поздравил Елену Петровну с переизбранием на второй срок и пожелал ей плодотворной работы и успехов в разработке нормативных документов, направленных на улучшение благосостояния народа, и оказании помощи в решении насущных проблем избирателей округа. Фото Михаила Левцова

 

Председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая и управляющий делами райисполкома, председатель районной организации Белорусского Союза женщин Наталья Ковалева выразили уверенность, что Елена Петровна будет достойно представлять Горецкий район в парламенте и пожелали успехов в работе на благо района, Могилевщины и всей Беларуси.

Елена Колеснева обратилась к жителям Горецкого избирательного округа №82:

«Выражаю свою искреннюю благодарность и признательность за поддержку. Хочу поблагодарить всех избирателей за проявленную активную гражданскую позицию. В день голосования вы пришли на избирательные участки и выразили свое неравнодушие. Своими голосами вы дали оценку моей работе.

Я очень признательна своим единомышленникам, всем, кто вместе со мной прошел эту избирательную кампанию. Я хочу выразить слова искренней благодарности трудовому коллективу Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, руководителю и членам инициативной группы, доверенным лицам. Без усилий каждого из вас эта победа была бы невозможной.

Я обещаю сделать все, чтобы оправдать доверие своих избирателей, и надеюсь на совместную и плодотворную работу. Главное, чтобы наш регион развивался, и каждому его жителю здесь было комфортно».

 


 
 
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  Сегодня председатель окружной избирательной комиссии Горецкого избирательного округа №82 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания...
 
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