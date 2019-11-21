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Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

22.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пятницу, 22 ноября, в Несвижском районном центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

 

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж

 


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В пятницу, 22 ноября, в Несвижском районном центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей...
 
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