В пятницу, 22 ноября, в Несвижском районном центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
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Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж
22.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Фоторепортаж
В пятницу, 22 ноября, в Несвижском районном центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей...
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