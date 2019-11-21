ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»

22.11.2019 19:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Учащийся Борисовского государственного колледжа Александр Буяльский привез серебряную медаль с 25-й международной специализированной оптовой выставки «Продэкспо-2019», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»

Вместе с мастером производственного обучения он участвовал в номинации праздничный торт. В основе идеи – народные мотивы. Есть здесь и традиционные ржаные колоски, и гнездо аистов. Работу делали несколько недель. Некоторые элементы появились в процессе творчества.

На выставке борисовский торт оценили. Сам конкурс юному кондитеру тоже понравился.

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»

Александр Буяльский, учащийся Борисовского государственного колледжа:
Там были мастер-классы, которые очень меня вдохновляли на продолжение своей профессии. Это мое первое участие в таком масштабном международном конкурсе. Он мне дал большой колоссальный опыт, которым я буду пользоваться в дальнейшем.

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»

Дарья Галушка, мастер производственного обучения Борисовского государственного колледжа:
Конкуренция была серьезная. Все работы были достойные. Но мы победили. Я очень рада, что Саша занял второе место и получил серебрянную медаль.

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»

Конкурс позволил борисовчанам найти единомышленников и повысить профессиональный уровень. В скором времени Александр хочет попробовать украсить торт изделиями из карамели. Эту технику он освоил на одном из мастер-класс.

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»

Люди в материале: Александр Буяльский, Дарья Галушка
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Учащийся Борисовского государственного колледжа Александр Буяльский привез серебряную медаль с 25-й международной специализированной оптовой...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Черная пятница» от Face. Билеты на концерт рэпера можно купить со скидкой 50%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика