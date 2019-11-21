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«Это действительно тяжело – тренировать команду из другого места». Бьорндален рассказал о подготовке сборной Китая к ОИ
Источник материала: СТВ
Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, когда получил предложение тренировать сборную Китая.
Об этом восьмикратный олимпийский чемпион
По словам Бьорндалена, он получил это предложение два года назад. Но некоторое время еще размышлял над ним.
Уле-Эйнар Бьорндален:
В сентябре этого года стало известно, что Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален будут готовить сборную Китая по биатлону к предстоящим Олимпийским играм.
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«Это действительно тяжело – тренировать команду из другого места». Бьорндален рассказал о подготовке сборной Китая к ОИ
Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, когда получил предложение тренировать сборную Китая. Об этом восьмикратный олимпийский чемпион сообщил в интервью...
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