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В Волковысском районе рабочий ремонтировал конвейерную ленту и получил травмы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 ноября на одном из предприятий в Волковысском районе рабочий получил травмы.
Как
Место происшествия осмотрено. Назначена судмедэкспертиза. Предстоит выяснить, соблюдались ли требования охраны труда и техники безопасности организацией и пострадавшим сотрудником.
Уточняется, что в случае обнаружения поломки мужчина должен был обратиться к мастеру смены, но поскольку рабочий день подходил к концу, слесарь решил самостоятельно разобраться с неисправностью.
Осенью 2019 года в Бобруйске трое рабочих получили травмы.
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Новости Беларуси. 21 ноября на одном из предприятий в Волковысском районе рабочий получил травмы. Как сообщает Следственный комитет, 58-летний мужчина устранял...
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