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В Червене ввели в строй новую котельную
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Один из крупнейших для ЖКХ Минской области теплоисточников на местных видах топлива введен в строй в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В строительстве приняли участие литовские коллеги. Новая котельная обеспечена современным оборудованием, которое позволяет экономить топливо.
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Новости Беларуси. Один из крупнейших для ЖКХ Минской области теплоисточников на местных видах топлива введен в строй в Червене, сообщили в программе «Минщина» на...
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