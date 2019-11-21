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В Червене ввели в строй новую котельную

22.11.2019 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из крупнейших для ЖКХ Минской области теплоисточников на местных видах топлива введен в строй в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Червене ввели в строй новую котельную

В строительстве приняли участие литовские коллеги. Новая котельная обеспечена современным оборудованием, которое позволяет экономить топливо.

В Червене ввели в строй новую котельную

Все подробности в видеоматериале Юлии Стриго.

В Червене ввели в строй новую котельную

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Новости Беларуси. Один из крупнейших для ЖКХ Минской области теплоисточников на местных видах топлива введен в строй в Червене, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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