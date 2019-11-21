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Уникальное сооружение для очистки сточных вод появилось в Мядельском районе

22.11.2019 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новое сооружение для очистки сточных вод появилась в поселке Дружный Мядельского района. Принцип работы основан на зеленых технологиях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Уникальное сооружение для очистки сточных вод появилось в Мядельском районе

Вода фильтруется через 40-сантиметровый слой песка. Очищается почти сто процентов, при этом расход электроэнергии минимальный. В сутки такое строение пропускает 15 кубических метров воды.

Уникальное сооружение для очистки сточных вод появилось в Мядельском районе

Уникальное сооружение для очистки сточных вод появилось в Мядельском районе

Владимир Климович, заместитель директора УП «ЖКХ Мядельского района»:
Сверху песчаного гравийного фильтра высажен тростник, который будет служить как для разрушения верхней фракции, чтобы песочек не слеживался, так и для поглощения паров, которые еще остаются.

Уникальное сооружение для очистки сточных вод появилось в Мядельском районе

Кроме дешевизны, сооружение и еще простое в эксплуатации. Проект осуществлен совместно с международной благотворительной организацией по экологическому строительству.

Уникальное сооружение для очистки сточных вод появилось в Мядельском районе

Люди в материале: Владимир Климович
 
 
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Новости Беларуси. Новое сооружение для очистки сточных вод появилась в поселке Дружный Мядельского района. Принцип работы основан на зеленых технологиях,...
 
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