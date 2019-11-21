|
В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло десять пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Жодино горел подвал пятиэтажного жилого дома. Пострадавшего гаспитализавали. А в деревне Дубицкая Слобода Минского района в результате пожара уничтожен дом. Пострадала женщина.
В Крупском районе горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. Никто не пострадал.
Одна из версий причины пожаров во всех случаях – неосторожное обращение с огнем при курении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров
Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло десять пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Жодино горел подвал пятиэтажного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)