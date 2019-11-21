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В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров

22.11.2019 18:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло десять пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров

В Жодино горел подвал пятиэтажного жилого дома. Пострадавшего гаспитализавали. А в деревне Дубицкая Слобода Минского района в результате пожара уничтожен дом. Пострадала женщина.

В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров

В Крупском районе горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. Никто не пострадал.

В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров

Одна из версий причины пожаров во всех случаях – неосторожное обращение с огнем при курении.

В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров

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Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло десять пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  В Жодино горел подвал пятиэтажного...
 
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