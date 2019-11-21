|
Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Маленькие помощники с большими сердцами. Невероятно интересный проект создали в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Воспитанники детской деревни решили помогать одиноким пожилым людям. Благодаря центру социального обслуживания подростки познакомились с бабушками, которым нужна помощь. Собрать мусор на участке, составить дрова, вымыть и оклеить окна на зиму, убрать в квартире – мальчики и девочки всегда откликаются и предлагают помощь сами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям
Новости Беларуси. Маленькие помощники с большими сердцами. Невероятно интересный проект создали в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)