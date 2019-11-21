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Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям

22.11.2019 18:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Маленькие помощники с большими сердцами. Невероятно интересный проект создали в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям

Воспитанники детской деревни решили помогать одиноким пожилым людям. Благодаря центру социального обслуживания подростки познакомились с бабушками, которым нужна помощь. Собрать мусор на участке, составить дрова, вымыть и оклеить окна на зиму, убрать в квартире – мальчики и девочки всегда откликаются и предлагают помощь сами.

Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям

Все подробности в видеоматериале Вадима Смоляка.

Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям

Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям

Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям

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Новости Беларуси. Маленькие помощники с большими сердцами. Невероятно интересный проект создали в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  ...
 
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