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Сборочное производство белорусских электробусов организуют в Великобритании

22.11.2019 18:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  В Великобритании заинтересованы в приобретении белорусской техники, поскольку в стране развит рынок транспортных средств со сверхнизким уровнем выбросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британское правительство планирует к 2050 году полностью перейти на общественный транспорт с нулевым уровнем выбросов.

Белкоммунмаш имеет опыт производства электробусов для стран с левосторонним движением. Не так давно в Бирмингеме презентовали первый праворульный электробус. Он заинтересовал представителей транспортных операторов и региональных администраций Англии. Сейчас электробус проходит сертификационные испытания для допуска на дороги Великобритании.

Больше новостей экономики за 22 ноября здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси.  В Великобритании заинтересованы в приобретении белорусской техники, поскольку в стране развит рынок транспортных средств со сверхнизким...
 
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