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Сборочное производство белорусских электробусов организуют в Великобритании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Великобритании заинтересованы в приобретении белорусской техники, поскольку в стране развит рынок транспортных средств со сверхнизким уровнем выбросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Британское правительство планирует к 2050 году полностью перейти на общественный транспорт с нулевым уровнем выбросов.
Белкоммунмаш имеет опыт производства электробусов для стран с левосторонним движением. Не так давно в Бирмингеме презентовали первый праворульный электробус. Он заинтересовал представителей транспортных операторов и региональных администраций Англии. Сейчас электробус проходит сертификационные испытания для допуска на дороги Великобритании.
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Новости Беларуси. В Великобритании заинтересованы в приобретении белорусской техники, поскольку в стране развит рынок транспортных средств со сверхнизким...
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