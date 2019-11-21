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В Дятловском районе на пожаре в доме погиб пожилой мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 ноября около половины третьего ночи в деревне Руда Яворская Дятловского района горел жилой дом.
Как
По словам местной жительницы, она проснулась от треска и увидела, что горит дом, который находится в ста метрах от её участка. Гражданка незамедлительно вызвала спасателей.
Установлено, что 74-летний хозяин дома обычно проживал вместе с дочкой в другой деревне, но несколько дней назад он приехал в свой дом.
Пожаром уничтожен дом и повреждены две находящиеся поблизости хозпостройки. Личность погибшего и причина загорания выясняются.
На неделе в Минске горел девятиэтажный дом.
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Новости Беларуси. 22 ноября около половины третьего ночи в деревне Руда Яворская Дятловского района горел жилой дом. Как сообщает Гродненское ОУМЧС, к моменту...
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