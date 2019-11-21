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«Черная пятница» от Face. Билеты на концерт рэпера можно купить со скидкой 50%

22.11.2019 19:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский рэпер Face выступит в минском Prime Hall уже в это воскресенье, 24 ноября. Организаторы минского концерта анонсировали «Черную пятницу» и сообщили AFISHA.TUT.BY, что билеты на выступление музыканта уже можно купить за 25 рублей вместо 50 (без учета комиссии билетных операторов).


Фото: vk.com/face

Если хотели сходить на концерт Face, но экономили деньги, кажется, что это ваш шанс. Все выходные квитки на концерт Ивана Дремина (настоящее имя Face. — Прим. ред.) стоят на 25 рублей ниже.

Напомним, что два года назад концерт рэпера Минске отменили после предупреждения Генпрокуратуры">отменили в последний момент. В официальном предупреждении, которое получили организаторы, отмечалось, что «тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе. Пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы». Именно с запрета сольного выступления Face два года назад началась волна отмены концертов популярных рэперов.

Когда: 24 ноября, 19.00

Где: Prime Hall

Сколько: 25 рублей вместо 50 (+ комиссия). По смс — 25 рублей (без комиссии)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Все концерты рэперов в Минске по одной ссылке

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Теги: Минск
 
 
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Российский рэпер Face выступит в минском Prime Hall уже в это воскресенье, 24 ноября. Организаторы минского концерта анонсировали «Черную пятницу» и сообщили AFISHA.TUT.BY, что...
 
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