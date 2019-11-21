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«Черная пятница» от Face. Билеты на концерт рэпера можно купить со скидкой 50%
Источник материала: Tut.by
Российский рэпер
Если хотели сходить на концерт Face, но экономили деньги, кажется, что это ваш шанс. Все выходные квитки на концерт Ивана Дремина (настоящее имя Face. — Прим. ред.) стоят на 25 рублей ниже.
Напомним, что два года назад концерт рэпера Минске отменили после предупреждения Генпрокуратуры">отменили в последний момент. В официальном предупреждении, которое получили организаторы, отмечалось, что «тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе. Пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы». Именно с запрета сольного выступления Face два года назад началась волна
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Российский рэпер Face выступит в минском Prime Hall уже в это воскресенье, 24 ноября. Организаторы минского концерта анонсировали «Черную пятницу» и сообщили AFISHA.TUT.BY, что...
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