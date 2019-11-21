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Театр "Ленком" переименовали в честь Марка Захарова

22.11.2019 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Московскому театру «Ленком» присвоили имя его бывшего художественного руководителя, режиссера Марка Захарова.

Об этом сообщается на официальном сайте театра.

«Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"», — говорится в сообщении.


Напомним, Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.


Захаров возглавлял Ленком 46 лет, с 1973 года. Он поставил более 40 спектаклей, среди которых «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Пер Гюнт». Кроме того, Захаров был режиссером кино. В частности, он работал над фильмами «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо» и прочими знаменитыми картинами.
 
 
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Московскому театру «Ленком» присвоили имя его бывшего художественного руководителя, режиссера Марка Захарова.
 
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