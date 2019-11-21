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Дарья Блашко: ощущаю себя скорее украинкой, чем белоруской

22.11.2019 18:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биатлонистка Дарья Блашко рассказала о своей адаптации в украинской команде после ухода из сборной Беларуси.

- В Беларуси вам приходилось покупать на свои деньги лыжи, палки и смазки. В Украине все расходы по тренировочному процессу взяла на себя федерация?

- Да, мы не испытывали никакой нужды. Выезжали на сборы и в пределах Украины, и в Европу. У нас с Владимиром Анатольевичем было все необходимое, и за это огромная благодарность.

- Как украинские спортсменки восприняли приход в команду молодой конкурентоспособной белоруски?

- Девчонки приняли меня хорошо. Каждая понимает, что в состав в любом случае будут отбираться сильнейшие спортсменки и никто не займет место другого, если будет показывать результат. В сборной никаких склок или обид — мы все хорошо общаемся. Лидеры команды делятся опытом с молодыми. Например, в прошлом году весь подготовительный период я жила с Леной Пидгрушной, и она во многих моментах подсказывала и помогала мне.

Правда, что сегодня ощущаете себя уже скорее украинкой, чем белоруской?
Наверное, да. Внутренняя свобода украинцев — это то, что я искала. Я получила свободу действий и могу наконец жить не оглядываясь, — передает слова Блашко sport.tut.by.
 
 
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Биатлонистка Дарья Блашко рассказала о своей адаптации в украинской команде после ухода из сборной Беларуси.
 
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