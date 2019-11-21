Дарья Блашко: ощущаю себя скорее украинкой, чем белоруской

- В Беларуси вам приходилось покупать на свои деньги лыжи, палки и смазки. В Украине все расходы по тренировочному процессу взяла на себя федерация?





- Да, мы не испытывали никакой нужды. Выезжали на сборы и в пределах Украины, и в Европу. У нас с Владимиром Анатольевичем было все необходимое, и за это огромная благодарность.





- Как украинские спортсменки восприняли приход в команду молодой конкурентоспособной белоруски?





- Девчонки приняли меня хорошо. Каждая понимает, что в состав в любом случае будут отбираться сильнейшие спортсменки и никто не займет место другого, если будет показывать результат. В сборной никаких склок или обид — мы все хорошо общаемся. Лидеры команды делятся опытом с молодыми. Например, в прошлом году весь подготовительный период я жила с Леной Пидгрушной, и она во многих моментах подсказывала и помогала мне.





Правда, что сегодня ощущаете себя уже скорее украинкой, чем белоруской?

sport.tut.by. Наверное, да. Внутренняя свобода украинцев — это то, что я искала. Я получила свободу действий и могу наконец жить не оглядываясь, — передает слова Блашко



