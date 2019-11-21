Как биатлонисты готовились к сезону?

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НОВЫЕ ГЕРОИ

В межсезонье наша сборная лишилась сразу двоих биатлонистов. Дарья Юркевич решила, что нет смысла продолжать выступления, и сосредоточилась на новой для себя сфере – теперь девушка профессионально занимается маникюром.





Если уход Юркевич был скорее прогнозируемым, то завершение спортивной карьеры лучшим белорусским биатлонистом последних лет Владимиром Чепелиным стало полной неожиданностью для всех. Еще в мае он приступил к тренировкам, однако на втором сборе спортсмен уже не появился. В одном из интервью Чепелин признался, что его не устраивает постоянная смена тренерского состава и он больше не видит возможностей полностью себя реализовать.









Из мировых звезд биатлона болельщики в новом сезоне не увидят в гонках словачку Анастасию Кузьмину, немку Лауру Дальмайер, француза Симона Фуркада, россиянина Антона Шипулина. Все они официально объявили о том, что больше не будут соревноваться на биатлонных трассах.





Не обошлось в этом году в белорусской сборной и без пополнения из-за рубежа. За сборную Беларуси выразили желание выступать 22-летняя россиянка Аделина Сабитова, а также российский 22-летний лыжник Егор Казаринов, который вместе со спортивным гражданством намерен сменить и специализацию.





Напомним, в прошлом году в стан сборной Беларуси из России прибыли Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Анна Мусатова, Инна Костюченко, Арина Яборова и Никита Лобастов. Правда, Инна Костюченко уже вернулась в Россию и с нового сезона будет выступать за свою сборную по лыжным гонкам.





Также в стане нашей команды продолжает выступать Сергей Бочарников, который несколько лет назад приехал в Беларусь из России. Из коренных белорусов в национальной сборной остаются Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кривко, Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Максим Воробей и Роман Елетнов.





Традиционно белорусские спортсмены много тренировались в родных «Раубичах». Что касается заграницы, то в этом году федерация в июне вывезла команду на высокогорные сборы в Армению и итальянский Антхольц, проходили тренировки в российской Тюмени и финском Контиолахти.





Одним из этапов подготовки стал и августовский Чемпионат мира по летнему биатлону в «Раубичах». Лучше всех проявили себя Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов, завоевав золотые награды первенства.









Тренирует мужскую команду, как и в прошлом году, Олег Рыженков: ему помогают Владимир Королькевич и Игорь Жаворонков, который отвечает в команде за стрельбу. В прошлые сезоны именно стрелковая составляющая часто не позволяла претендовать на высокие места нашим парням. Девушками по-прежнему руководит Василий Лещенко, которому помогает молодой Роман Малуха. Есть у биатлонисток и свой стрелковый тренер – Юрий Преображенцев.





ДЕТИ И КИТАЙ

В межсезонье появилось и несколько радостных новостей из стана бывших белорусских биатлонисток. Так, олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Егеря и стала мамой. Двойня родилась и у еще одной экс-белоруски Надежды Писаревой.





Даже не соревнуясь, пополняет коллекцию трофеев Дарья Домрачева. Спортсменка получила Малый хрустальный глобус четырехлетней давности. Это стало возможным в результате дисквалификации одной из соперниц и пересчета очков после аннулирования ее показателей.





К слову, белорусские болельщики вполне могут увидеть Домрачеву в биатлонных трансляциях в этом сезоне. Дело в том, что Дарья теперь стала тренером женской сборной Китая по биатлону. А ее супруг, именитый Уле-Эйнар Бьорндален, стал главным тренером этой команды. Вместе они решили помочь китайцам подготовиться к домашней Олимпиаде-2022. Белоруска призналась, что хотела бы быть полезной родной команде, но подобных предложений от белорусской федерации она не получала.









Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде смешанными эстафетами. Всего у лучших биатлонистов запланировано 9 этапов соревнования, а их кульминацией станет Чемпионат мира, который пройдет в итальянском Антхольце в феврале 2020 года.





КСТАТИ

С 5 по 8 марта 2020 года в «Раубичах» пройдет заключительный этап Кубка IBU – второго по значимости после Кубка мира биатлонного соревнования. В программе этапа – короткие индивидуальные гонки, спринт и гонки преследования..







