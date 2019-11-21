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Кто бы сомневался?! Избирательное законодательство перед президентскими выборами меняться не будет

22.11.2019 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что избирательное законодательство накануне выборов президента меняться не будет.

"Конечно, закон меняться не будет. Нет на это времени", - сказала Ермошина журналистам в пятницу в Минске.

Говоря о том, планируется ли на предстоящие президентские выборы пригласить еще больше международных наблюдателей, чем их было на выборах в парламент, глава ЦИК заметила: "Куда уж больше. У нас, в общем-то, беспредел даже – их больше, чем где-либо".

"В принципе, к нам их приезжает столько, сколько пожелает. Государство никак не регулирует этот вопрос (сколько приедет международных наблюдателей на президентские выборы - Прим.)", - добавила Ермошина.

Выборы президента Беларуси должны пройти не позднее 31 августа 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что избирательное законодательство накануне выборов президента меняться не будет.
 
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