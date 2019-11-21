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Кто бы сомневался?! Избирательное законодательство перед президентскими выборами меняться не будет
Источник материала: Партизан
Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что избирательное законодательство накануне выборов президента меняться не будет.
"Конечно, закон меняться не будет. Нет на это времени", - сказала Ермошина журналистам в пятницу в Минске.
Говоря о том, планируется ли на предстоящие президентские выборы пригласить еще больше международных наблюдателей, чем их было на выборах в парламент, глава ЦИК заметила: "Куда уж больше. У нас, в общем-то, беспредел даже – их больше, чем где-либо".
"В принципе, к нам их приезжает столько, сколько пожелает. Государство никак не регулирует этот вопрос (сколько приедет международных наблюдателей на президентские выборы - Прим.)", - добавила Ермошина.
Выборы президента Беларуси должны пройти не позднее 31 августа 2020 года.
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Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что избирательное законодательство накануне выборов президента меняться не будет.
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