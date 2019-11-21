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Лукашенко повторяет сам себя: поручил Нацбанку "догрузить" банки с "жирующим жульем" шефством над колхозами

22.11.2019 18:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко поручил председателю правления Национального банка Павлу Каллауру привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области, сообщает пресс-служба главы государства.

"Павел Владимирович (Каллаур - Прим.), немедленно займитесь этим", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области.

"Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах, а ему все подчинено, мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью колхозам – ИФ) не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается", – продолжил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что вопрос шефской помощи банками сельхозпредприятиям не снимается. "А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает - это сделают другие", - резюмировал он.
 
 
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Александр Лукашенко поручил председателю правления Национального банка Павлу Каллауру привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным...
 
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