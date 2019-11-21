ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перспективные точки роста

22.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Перспективные точки роста

Развитие малого и среднего предпринимательства – один из важнейших факторов обеспечения стабильно высокого уровня занятости и экономического роста. Поэтому вопросы дальнейшего его развития на Кричевщине  стали темой разговора, который состоялся на заседании совета по развитию предпринимательства района. Участие в работе принял председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Бочков.

В октябре нынешнего года утвержден новый состав совета по развитию предпринимательства района. В него вошли не только представители малого бизнеса, но и руководители крупных коммерческих организаций (СООО «ЦСП БЗС», ООО «КМБ-Восток»). Назначен новый руководитель совета – первый заместитель председателя райисполкома Ольга Артемьева. Заместителем председателя избран директор ОАО «Кричевский рынок» Виктор Гельвер.
Перспективные точки роста

Более подробно читайте в газете.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развитие малого и среднего предпринимательства – один из важнейших факторов обеспечения стабильно высокого уровня занятости и экономического роста. Поэтому...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Без щеголянья модными кроссовками и смартфонами». Эта тренажерка работает больше 30 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика