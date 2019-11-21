Перспективные точки роста

Источник материала: Кричевская жизнь





Развитие малого и среднего предпринимательства – один из важнейших факторов обеспечения стабильно высокого уровня занятости и экономического роста. Поэтому вопросы дальнейшего его развития на Кричевщине стали темой разговора, который состоялся на заседании совета по развитию предпринимательства района. Участие в работе принял председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Бочков.

В октябре нынешнего года утвержден новый состав совета по развитию предпринимательства района. В него вошли не только представители малого бизнеса, но и руководители крупных коммерческих организаций (СООО «ЦСП БЗС», ООО «КМБ-Восток»). Назначен новый руководитель совета – первый заместитель председателя райисполкома Ольга Артемьева. Заместителем председателя избран директор ОАО «Кричевский рынок» Виктор Гельвер.





Более подробно читайте в газете.