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В Ленинском районе г. Бреста подведены итоги районного конкурса компьютерного рисунка «Мой Брест – 1100 лет»

22.11.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

2019 год для Бреста особенный. Нашему городу исполнилось 1000 лет.

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В Ленинском районе г. Бреста был объявлен конкурс компьютерного рисунка «Мой Брест – 1100 лет» среди учащихся 1-10 классов. Организаторами выступили администрация Ленинского района и Международная компьютерная академия «ШАГ». Тридцать два юных брестчанина, используя современные компьютерные технологии, показали, каким они видят город Брест через 100 лет.

В Ленинском районе г. Бреста подведены итоги районного конкурса компьютерного рисунка «Мой Брест – 1100 лет»

В Ленинском районе г. Бреста подведены итоги районного конкурса компьютерного рисунка «Мой Брест – 1100 лет»

В Ленинском районе г. Бреста подведены итоги районного конкурса компьютерного рисунка «Мой Брест – 1100 лет»

Заместитель главы администрации Ленинского района Светлана Козлович и директор международной компьютерной академии «ШАГ» Алексей Александров поблагодарили ребят за участие в конкурсе, вручили дипломы и памятные сувениры.

В Ленинском районе г. Бреста подведены итоги районного конкурса компьютерного рисунка «Мой Брест – 1100 лет»

Итоги конкурса:

Диплом 1-й степени:

Охримук Яна (учащаяся УПК детский сад-начальная школа № 5 г. Бреста);

Антипорович Иван (средняя школа № 37 г. Бреста).

Дипломом 2-й степени:

Демидюк Михаил (средняя школа № 5 г. Бреста);

Богутская Алеся (средняя школа № 33 г. Бреста).

Дипломом 3-й степени:

Грицова Алина (средняя школа № 13 г. Бреста им. В.И.Хована).

В Ленинском районе г. Бреста подведены итоги районного конкурса компьютерного рисунка «Мой Брест – 1100 лет»

В Ленинском районе г. Бреста подведены итоги районного конкурса компьютерного рисунка «Мой Брест – 1100 лет»

Самым активным участникам конкурса были вручены Благодарственные письма администрации Ленинского района г. Бреста: Шумской Марии (гимназия № 3 г. Бреста), Матюшик Екатерине (средняя школа № 5 г. Бреста), Гречаник Юлии (средняя школа № 5 г. Бреста), Усимову Кириллу (средняя школа № 5 г. Бреста), Давидчик Екатерине (средняя школа № 5 г. Бреста), Жданку Егору (средняя школа № 9 г. Бреста), Багдасарову Артуру (средняя школа № 9 г. Бреста), Печилину Егору (средняя школа № 17 г. Бреста), Шафоростовой Евгении (средняя школа № 13 г. Бреста им. В.И.Хована).

В Ленинском районе г. Бреста подведены итоги районного конкурса компьютерного рисунка «Мой Брест – 1100 лет»

В Ленинском районе г. Бреста подведены итоги районного конкурса компьютерного рисунка «Мой Брест – 1100 лет»

После фотосессии, ребята решили, что прошедшему конкурсу компьютерного рисунка «Мой Брест – 1100 лет» нужно присвоить номер первый. А это значит, что второму конкурсу – быть!

 
Теги: Брест
 
 
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