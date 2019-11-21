Новые штрафы и дисквалификация на 3 матча. Федерация футбола опять наказала брестское «Динамо»

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская федерация футбола вынесла новые наказания брестскому «Динамо». Клуб понесет наказание за матерные кричалки болельщиков, пиротехнику и грубость в матче с «Ислочью».





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По итогам заседания КДК федерации было принято решение:

— оштрафовать брестское «Динамо» на 200 базовых величин (5100 рублей) за нарушение статей 77 (скандирование ненормативной лексики) и 79 (использование пиротехники) ДК АБФФ;

— оштрафовать полузащитника Артема Милевского на 50 базовых величин (1275 рублей) за нарушение статьи 100 (нарушение и (или) невыполнение регламентирующих документов ФИФА, УЕФА либо АБФФ, прямо не предусмотренные настоящим Кодексом, но по сути своей являющиеся подобным (аналогичным) указанным нарушениям) ДК АБФФ;

— дисквалифицировать полузащитника Владислава Васильева на три матча за прямую красную карточку;

— отказать брестскому «Динамо» в удовлетворении ходатайства в отношении предупреждения Павлу Нехайчику;

— оштрафовать «Ислочь» на 30 базовых величин (765 рублей) за нарушение статьи 71 ДК АБФФ (получение не менее пятью футболистами предупреждений (желтых карточек) в течение одного матча).