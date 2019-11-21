В Витебской области создадут крупный агропромышленный холдинг

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Агропромышленный комплекс Витебской области Беларуси будут развивать. Там создадут суперкрупный холдинг. Президент страны Александр Лукашенко обеспокоен снижением объема производства продукции, сокращением численности сотрудников и оплатой их труда, передает «МИР 24».

«Давайте начнем снизу, а не сверху. Не надо прыгать по верхам, мы все в этом деле немножко разбираемся. И я за свою президентскую жизнь насмотрелся на разные структурные и прочие перестройки. Но знаю только одно: если не будет отдачи от земли, ферм, зернотоков, если там не будет организации и отдачи, никакие холдинги не спасут», – сказал президент Республики Беларусь.