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В Витебской области создадут крупный агропромышленный холдинг
22.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Агропромышленный комплекс Витебской области Беларуси будут развивать. Там создадут суперкрупный холдинг. Президент страны
Витебская область в Беларуси считается зоной рискованного земледелия. И последние годы в сельскохозяйственной отрасли региона наблюдается отрицательная динамика.
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Президент страны Александр Лукашенко выразил обеспокоенность снижением объема производства продукции, сокращением численности сотрудников и оплатой их труда.
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