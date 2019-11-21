|
Чем могут быть опасны слаймы? Объясняем, почему в Беларусь запретили ввоз более 20 наименований
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Госстандарт запретил ввоз более 20-ти наименований слаймов. В некоторых из них уровень формальдегида превышал допустимое значение в восемь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Он становится примерно таким.
Слаймы всех цветов радуги повсюду: в шкафах, на книжных полках и, конечно, в руках. Варвара называет себя слаймером. Вот уже год она не только покупает в магазине липкие новинки, но и сама создает рецепты.
Варвара Сирисько, слаймер:
И даже знает, как отмыть липучку от ковров и одежды.
Варвара Сирисько:
Я с ним люблю играть.
Попробовать новинку решила и молодая мама Анна. Купили с дочкой слайм, принесли домой. Действительно удовольствие: на вечер ребенок «залип» в игрушке. Но спустя пару часов появились характерные красные пятна. Благо, мама-педиатр первую помощь оказала быстро. Но утверждает: такая аллергическая реакция – еще цветочки.
Анна Купрашвили, молодая мама, педиатр-неонатолог:
По сути, в составе лизуна клей (чаще ПВА) и тетраборат натрия. Правильная формула безобидна, но малейшее превышение концентрации веществ приводит к нежелательным последствиям. К тому же в чистом виде тетраборат купить сложно, его для своих рецептов дети находят в весьма странных флаконах.
Олег Стефанович, организатор научно-познавательных программ для детей:
Госстандарт и Минздрав тоже заинтересовались липкой игрушкой, к производителям возникли недетские вопросы: контрольные закупки, лабораторные исследования. В итоге более 20 наименований слаймов запретили ввозить на территорию Беларуси.
Ольга Прокопчик, главный государственный инспектор отдела Госнадзора Гродненской областной инспекции Госстандарта:
Кстати, слайм, который мы взяли у молодой мамы, не прошел проверку уже с первого взгляда. На нем отсутствует знак качества.
Татьяна Островская, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологи:
Этот знак обозначает, что игрушка соответствует тем требованиям технического регламента, которые предъявляются к игрушкам. То есть на нее есть сертификат соответствия.
Если сомневаетесь в качестве игрушки, советуют специалисты, требуйте у продавца сертификат качества. Анна же с маленькой Лерой решили лепить теперь просто из домашнего теста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Госстандарт запретил ввоз более 20-ти наименований слаймов. В некоторых из них уровень формальдегида превышал допустимое значение в восемь раз,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)