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Убегая от погони ГАИ, минчанин оставил мотоцикл на газоне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мотосезон завершился – нарушения продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24-летнего мотоциклиста задержали сотрудники ГАИ при попытке скрыться. Внимание сотрудников мотосредство привлекло отсутствием номеров. Требования остановиться нарушитель проигнорировал, надавил на газ и пролетел на красный. Преследование было недолгим.
Водитель потерял управление и бросил мотоцикл на газоне. Позже беглеца задержали дома. Оказалось, у него не было водительских прав. Теперь минчанина ждет штраф 1500 рублей.
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Новости Беларуси. Мотосезон завершился – нарушения продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24-летнего мотоциклиста задержали сотрудники ГАИ...
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