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Убегая от погони ГАИ, минчанин оставил мотоцикл на газоне

22.11.2019 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мотосезон завершился – нарушения продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убегая от погони ГАИ, минчанин оставил мотоцикл на газоне

24-летнего мотоциклиста задержали сотрудники ГАИ при попытке скрыться. Внимание сотрудников мотосредство привлекло отсутствием номеров. Требования остановиться нарушитель проигнорировал, надавил на газ и пролетел на красный. Преследование было недолгим.

Убегая от погони ГАИ, минчанин оставил мотоцикл на газоне

Водитель потерял управление и бросил мотоцикл на газоне. Позже беглеца задержали дома. Оказалось, у него не было водительских прав. Теперь минчанина ждет штраф 1500 рублей.

Убегая от погони ГАИ, минчанин оставил мотоцикл на газоне

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Новости Беларуси. Мотосезон завершился – нарушения продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24-летнего мотоциклиста задержали сотрудники ГАИ...
 
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