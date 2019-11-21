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23 и 24 ноября на бульваре Тракторостроителей пройдет рыбная ярмарка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На смену сельскохозяйственным в столице стартовал сезон специализированных рыбных ярмарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первые ряды рыбной продукции развернутся на бульваре Тракторостроителей, а через неделю закупиться рыбой можно будет на проспекте Рокоссовского у кинотеатра «Салют». Рыбхозы представят живую прудовую рыбу собственного производства: карпа, толстолобика, амура, карася, щуку, форель, а также копчено-вяленую продукцию, мороженые полуфабрикаты и консервы.
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Новости Беларуси. На смену сельскохозяйственным в столице стартовал сезон специализированных рыбных ярмарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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