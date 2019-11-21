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Лукашенко наградил орденом Марзалюка

22.11.2019 19:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики шестого созыва удостоены государственных наград за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный вклад в развитие законодательства и парламентаризма.

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Орденом Почета награжден председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Медаль "За трудовые заслуги" присвоена ряду депутатов Палаты представителей. В их числе председатель Постоянной комиссии по законодательству Наталья Гуйвик, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Наталья Климович, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов. Этой же награды удостоены и сотрудники Секретариата Палаты представителей - заведующий отделом по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по образованию, культуре и науке Валерий Гамезо и заведующий отделом по организации работы с документами Валентина Рожнова. Медаль "За трудовые заслуги" также присвоена председателю Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимиру Пантюхову.

В соответствии с указом заместителю председателя Совета Республики (2016-2019 годы) Марианне Щеткиной присвоено почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь".

Александр Лукашенко также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента заместителю председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Виктору Чайчицу за многолетний плодотворный труд, заслуги в развитии законодательства, большой вклад в обеспечение прав и свобод граждан.
 
 
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Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики шестого созыва удостоены государственных наград за плодотворную государственную и общественную...
 
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