«Нельзя по одному мужчине судить всех». Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, презентовала книгу в Минске

Девушка презентовала книгу «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства», рассказала о трагедии и жизни после страшных событий.





Напомним, 11 декабря 2017 года Дмитрий Грачев, муж девушки, отвез ее в лес, пытал, а после отрубил кисти обеих рук. Левую кисть удалось пришить, а правую заменили на бионический протез. Суд приговорил бывшего мужа Маргариты к 14 годам лишения свободы, а также лишил его родительских прав.





На встречу с автором книги пришли несколько десятков человек: мужчины и женщины разного возраста собрались, чтобы узнать о трагичном дне из жизни Маргариты и том, как сложилась ее судьба после произошедшего.





С лица 27-летней девушки не сходила улыбка. Автор пребывала в отличном настроении, откровенно отвечала на все вопросы. Первый как раз касался того, как ей удается сохранить позитив и жизнерадостность.













— Огромная поддержка людей из разных городов и стран, родственников и моих детей — это для меня самая главная опора, — поделилась Маргарита.





После случившегося жизнь жертвы насилия стала активнее. Девушка рассказала, что начала заниматься дайвингом, а в будущем хочет совершить прыжок с парашютом. В планах Маргариты — снова выйти замуж и родить дочь.





— Нельзя по одному мужчине судить всех. Адекватных, добрых людей в мире больше, потому выходить замуж снова не страшно. Боюсь только, когда из тюрьмы вернется бывший муж, — подчеркивает она.





Автор книги «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства» рассказала, что написание произведения стало одним из способов пережить сложную ситуацию. Девушка не обращалась за помощью к психологам и сама смогла перебороть негативные эмоции, но признается, что излагать на бумагу воспоминания о дне трагедии было очень сложно.













Благодаря широкой огласке этого резонансного случая преступник получил 14 лет вместо планируемых 3–5 лет. Во многом этому способствовал приход Маргариты Грачевой на передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир». С помощью сбора денег, который анонсировали на телевидении, потерпевшая смогла купить бионический протез. Стоимость такого устройства — около 60 тыс. долларов.









Датчики от протеза подсоединяются к мышцам предплечья, таким образом реагируют на сигналы, которые посылает мозг: достаточно представить, что сгибаешь пальцы, и они сжимаются.





— Это совсем не заменитель руки. У человеческой руки более ста захватов, у протеза — всего восемь, — пояснила Маргарита.





Интересовала пришедших и повседневная жизнь с протезом. Маргарита рассказала, что ей трудно справляться с делами, которые задействуют мелкую моторику: заплетать волосы, застегивать пуговицы, постригать ногти детям. То, что у обычного человека занимает несколько минут, у нее может отнять около часа.





— На салат оливье может уходить полтора часа, но готовить и убирать я могу, все остальное по хозяйству тоже, — поделилась она.





Во многом помогают дети — жертва собственного мужа воспитывает двух сыновей (5 и 6 лет). Она призналась, что Дмитрий и Даниил не знают правду о том, что случилось, — Маргарита Грачева говорит им, что попала в аварию.





— Для меня это одна из самых больных тем, ведь сказать им все равно нужно. Лучше они узнают об этом от меня, чем от одноклассников или родителей других детей, — сказала она.





В следующем году старший сын пойдет в школу, поэтому Маргарита вместе с психологом планирует рассказать правду в скором времени.





Сейчас девушка вместе с активистами борется за внедрение в России закона о домашнем насилии. Подобные попытки были и в Беларуси, когда проект представило МВД. Об том рассказала спикер из Центра по продвижению прав женщин «Ее права» Татьяна Стрижевская, которая также присутствовала на встрече. Она считает принятие законопроекта необходимым, так как он смог бы урегулировать многие вопросы ограничения прав людей:





— Закон касается не только женщин, но и мужчин, детей, пожилых людей, ведь насилию может подвергаться любой человек.









По статистике, каждая вторая белоруска раз в жизни в той или иной форме переживала домашнее насилие. К проявлениям насилия относится не только физическое воздействие, но и экономические ограничения, психологические преследования. В случаях ограничения прав и свобод специалист советует не молчать о проблеме, а незамедлительно обращаться в милицию, звонить на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия или на телефон доверия МВД.





Окончанием встречи стала автограф-сессия Маргариты Грачевой. Она с удовольствием расписывалась на книгах, фотографировалась с пришедшими и обнимала всех желающих. Минчане выражали восхищение мужественностью и оптимизмом девушки, подарили ей книги о Минске, цветы и сувениры.





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