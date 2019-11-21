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СК рассказал подробности происшествия на станции метро «Якуба Коласа»

22.11.2019 19:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следователи работают на станции метро «Площадь Якуба Коласа», где днем 22 ноября произошел инцидент с пассажиром, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.



На данный момент установлено, что около 14:40 на данной станции минского метрополитена с платформы перед прибывающим поездом упал 36-летний мужчина. С телесными повреждениями он был госпитализирован.

Следователи продолжают изучать записи камер видеонаблюдения и опрашивать очевидцев произошедшего.
 
Теги: Минск
 
 
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Следователи работают на станции метро «Площадь Якуба Коласа», где днем 22 ноября произошел инцидент с пассажиром, сообщает корреспондент агентства...
 
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