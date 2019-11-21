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В Абхазии при нападении на вора в законе погибли три человека

22.11.2019 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате стрельбы у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума погибли три человека, в том числе криминальный авторитет. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

Фото: @MVD.Abkhazia

По данным ведомства, стрельба началась примерно в 14:40 по местному времени (15:40 мск). Трое неизвестных в масках подъехали на машине к ресторану на проспекте Леона и открыли огонь из автоматов по посетителям заведения.

Одним из погибших в результате нападения оказался криминальный авторитет Астамур Шамба 1981 года рождения. Кроме того, погиб посетитель ресторана и официантка. Еще трое клиентов заведения получили ранения, они доставлены в больницу.

МВД Абхазии объявило план «Перехват». Спустя час после инцидента был обнаружен горящий автомобиль подозреваемых в районе Сухумского железнодорожного депо, пишет Лента.ру
 
 
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В результате стрельбы у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума погибли три человека, в том числе криминальный авторитет. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на...
 
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