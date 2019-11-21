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Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Источник материала: СТВ
Соскучились уже по давним фотографиям? Какая на них экспрессия, какой антураж! А главное: кто на этих фотографиях? Конечно же, родители, дедушки и бабушки. Всегда интересно посмотреть на людей, благодаря которым появляешься на свет.
Мы решили собрать очередную небольшую коллекцию фотографий людей, которые уже давно создали семьи и сделали детей. А теперь эти дети подросли и хвастаются своими родителями.
«Отец, 1987 год»,
«На фотографии папе 19 лет. Лётчик-курсант. Говорит, что это была не армия, а пионерский лагерь с военным уклоном – даже шоколад на обед давали. А ещё рассказывал – вот отбой скомандуют, все по койкам, тишина, и тут кто-то шепчет: «Валер, а спой под гитару». У него даже свой ансамбль тогда был»,
«Мама и Папа 1993 г»,
«Мой папа в молодости, 19-20 лет»,
«Папуля в 20 лет»,
«Мама в детстве»,
«Мама и папа! 90-е»,
«Папа, 90-е»,
«Мама и папа. Примерно 1994-1996»,
«Папа и мама в день свадьбы, 1995 год»,
«Мама и папа, 1993 г».
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Соскучились уже по давним фотографиям? Какая на них экспрессия, какой антураж! А главное: кто на этих фотографиях? Конечно же, родители, дедушки и бабушки. Всегда...
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