Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап

Источник материала: СТВ

Соскучились уже по давним фотографиям? Какая на них экспрессия, какой антураж! А главное: кто на этих фотографиях? Конечно же, родители, дедушки и бабушки. Всегда интересно посмотреть на людей, благодаря которым появляешься на свет.

Мы решили собрать очередную небольшую коллекцию фотографий людей, которые уже давно создали семьи и сделали детей. А теперь эти дети подросли и хвастаются своими родителями.

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные

«Отец, 1987 год»,



Фото: vk.com/tebya_zovyt / Максим Смирнов

«На фотографии папе 19 лет. Лётчик-курсант. Говорит, что это была не армия, а пионерский лагерь с военным уклоном – даже шоколад на обед давали. А ещё рассказывал – вот отбой скомандуют, все по койкам, тишина, и тут кто-то шепчет: «Валер, а спой под гитару». У него даже свой ансамбль тогда был»,



Фото: vk.com/tebya_zovyt / Радмила Фадеева

«Мама и Папа 1993 г»,



Фото: vk.com/tebya_zovyt / Оксана Лукьянова

«Мой папа в молодости, 19-20 лет»,



Фото: vk.com/tebya_zovyt / Кристина Рогозина

«Папуля в 20 лет»,



Фото: vk.com/tebya_zovyt / Elvinka Fazlutdinova

«Мама в детстве»,



Фото: vk.com/tebya_zovyt / София Копырина

«Мама и папа! 90-е»,



Фото: vk.com/tebya_zovyt / Камилла Алчинова

«Папа, 90-е»,



Фото: vk.com/tebya_zovyt / Анита Котова

«Мама и папа. Примерно 1994-1996»,



Фото: vk.com/tebya_zovyt / Алина Черепанова

«Папа и мама в день свадьбы, 1995 год»,



Фото: instagram.com/tebya_zovyt

«Мама и папа, 1993 г».