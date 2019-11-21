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Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап

22.11.2019 20:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Соскучились уже по давним фотографиям? Какая на них экспрессия, какой антураж! А главное: кто на этих фотографиях? Конечно же, родители, дедушки и бабушки. Всегда интересно посмотреть на людей, благодаря которым появляешься на свет. 

Мы решили собрать очередную небольшую коллекцию фотографий людей, которые уже давно создали семьи и сделали детей. А теперь эти дети подросли и хвастаются своими родителями. 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные 

«Отец, 1987 год», 

Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Максим Смирнов 

«На фотографии папе 19 лет. Лётчик-курсант. Говорит, что это была не армия, а пионерский лагерь с военным уклоном – даже шоколад на обед давали. А ещё рассказывал – вот отбой скомандуют, все по койкам, тишина, и тут кто-то шепчет: «Валер, а спой под гитару». У него даже свой ансамбль тогда был», 

Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Радмила Фадеева 

«Мама и Папа 1993 г», 

Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Оксана Лукьянова 

«Мой папа в молодости, 19-20 лет», 

Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Кристина Рогозина 

«Папуля в 20 лет», 

Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Elvinka Fazlutdinova 

«Мама в детстве», 

Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Фото: vk.com/tebya_zovyt / София Копырина 

«Мама и папа! 90-е», 

Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Камилла Алчинова 

«Папа, 90-е», 

Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Анита Котова 

«Мама и папа. Примерно 1994-1996», 

Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Алина Черепанова 

«Папа и мама в день свадьбы, 1995 год», 

Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Фото: instagram.com/tebya_zovyt 

«Мама и папа, 1993 г».  

Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Фото: instagram.com/tebya_zovyt 

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Соскучились уже по давним фотографиям? Какая на них экспрессия, какой антураж! А главное: кто на этих фотографиях? Конечно же, родители, дедушки и бабушки. Всегда...
 
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