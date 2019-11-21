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Зрителям не возвращают деньги за отменённый концерт Иглесиаса в Минске. Что говорят в компании по продаже билетов

22.11.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Деньги за билеты на концерт Энрике Иглесиаса в Минске зрителям пока не вернули. Об этом сообщают белорусские поклонники артиста. Многие из них обратились в правоохранительные органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрителям не возвращают деньги за отменённый концерт Иглесиаса в Минске. Что говорят в компании по продаже билетов

Об отмене концерта стало известно больше недели назад. Причина – предположительное банкротство организатора, которым выступала болгарская фирма. Она и не выполнила обязательства по договору. Известно, что телефоны промоутеров не отвечают, а офис компании в Софии закрыт.

Между тем, только через сайт билетного оператора на концерт в «Минск-Арене» было куплено 3 600 квитков. Их цена доходила до 350 рублей.

Зрителям не возвращают деньги за отменённый концерт Иглесиаса в Минске. Что говорят в компании по продаже билетов

Анастасия Смирнова:
Билеты были куплены мной на концерт Энрике Иглесиаса еще 19 марта. Я купила два билета в общей сложности за 186 рублей. Сегодня есть проблема с возвратом денежных средств. Мы так понимаем, что мы не можем в Беларуси никому предъявить претензии, организатора в Беларуси просто нет и не было никогда.

Зрителям не возвращают деньги за отменённый концерт Иглесиаса в Минске. Что говорят в компании по продаже билетов

Александр Касинский, директор компании по продаже билетов:
У нас осталась часть средств, которые мы не перевели организатору. Соответственно, переводить уже и не будем. Поэтому сегодня мы решаем вопрос с ответственными органами, каким образом осуществлять возврат денежных средств.

Как только получим разъяснения, мы сообщим всем зрителям, каков будет процесс возврата. Частичного возврата денежных средств.

Зрителям не возвращают деньги за отменённый концерт Иглесиаса в Минске. Что говорят в компании по продаже билетов

Запланированные выступления Иглесиаса в Загребе и Риге также не состоятся. Представители артиста выразили свое сожаление и надежду все-таки провести несостоявшиеся концерты в ближайшем будущем.

Люди в материале: Анастасия Смирнова, Александр Касинский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Деньги за билеты на концерт Энрике Иглесиаса в Минске зрителям пока не вернули. Об этом сообщают белорусские поклонники артиста. Многие из них...
 
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