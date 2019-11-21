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Зрителям не возвращают деньги за отменённый концерт Иглесиаса в Минске. Что говорят в компании по продаже билетов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Деньги за билеты на концерт Энрике Иглесиаса в Минске зрителям пока не вернули. Об этом сообщают белорусские поклонники артиста. Многие из них обратились в правоохранительные органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об отмене концерта стало известно больше недели назад. Причина – предположительное банкротство организатора, которым выступала болгарская фирма. Она и не выполнила обязательства по договору. Известно, что телефоны промоутеров не отвечают, а офис компании в Софии закрыт.
Между тем, только через сайт билетного оператора на концерт в «Минск-Арене» было куплено 3 600 квитков. Их цена доходила до 350 рублей.
Анастасия Смирнова:
Александр Касинский, директор компании по продаже билетов:
Как только получим разъяснения, мы сообщим всем зрителям, каков будет процесс возврата. Частичного возврата денежных средств.
Запланированные выступления Иглесиаса в Загребе и Риге также не состоятся. Представители артиста выразили свое сожаление и надежду все-таки провести несостоявшиеся концерты в ближайшем будущем.
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Зрителям не возвращают деньги за отменённый концерт Иглесиаса в Минске. Что говорят в компании по продаже билетов
Новости Беларуси. Деньги за билеты на концерт Энрике Иглесиаса в Минске зрителям пока не вернули. Об этом сообщают белорусские поклонники артиста. Многие из них...
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