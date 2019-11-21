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Не повторяйте! Белоруска перевела 82 тысячи долларов на сайт, который обещал быструю прибыль

22.11.2019 20:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительница Минского района в надежде на прибыль перевела 82 тысячи долларов на мошеннический интернет-ресурс.

Теперь в столице завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает сайт Следственного комитета.


Изображение с сайта Следственного комитета

Неустановленное лицо создало в интернете сайт «PTBanc.com», который был представлен как инвестиционная платформа. Гражданам предлагали зачислять деньги на счет, а потом с помощью брокеров играть на онлайн-бирже, чтобы получить прибыль.

Жертвой мошенников стала 49-летняя жительница Минского района. Она перечислила на виртуальный счет этой организации 250 долларов США. Потом с ней не раз связывались представители платформы, сообщали, что сумма на ее счету многократно увеличивается. А чтобы обналичить эти средства, ей нужно перечислять дополнительные суммы — якобы на налоговые сборы и за услуги курьера.


С ноября 2018-го по июль 2019 года женщина перевела неустановленному лицу более 82 тысяч долларов США.

По этому факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Допросили потерпевшую, пытаются установить лиц, которые причастны к созданию интернет-ресурса.

Прежде чем перечислять деньги на какой-либо интернет-ресурс, нужно убедиться в его надежности и безопасности, выяснить информацию о его регистрации и законности осуществления финансовых операций, напоминают следователи. Если вы поняли, что вас обманули, обращайтесь к правоохранителям.
 
 
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Жительница Минского района в надежде на прибыль перевела 82 тысячи долларов на мошеннический интернет-ресурс.
 
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