ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появились подробности отставки Ельцина

22.11.2019 20:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первый президент России Борис Ельцин подал в отставку за несколько месяцев до выборов, чтобы дать фору своему преемнику Владимиру Путину. Об этом в интервью журналисту Владимиру Познеру рассказал Валентин Юмашев, действующий советник Путина и бывший советник Ельцина. Трансляция разговора из «Ельцин Центра» доступна на YouTube-канале.




По словам Юмашева, этот шаг позволял Путину усилить позиции в борьбе против «мощного политика» Евгения Примакова и «блестящего мэра» Юрия Лужкова, а также «с еще большей гарантией» выиграть выборы.

«Этот проект был для него как рождение своего сына, абсолютно выстраданная история. Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день», — подчеркнул советник российского лидера. Он добавил, что победа преемника была очень важна для Ельцина, поэтому он «наступал на горло собственной песне», уничтожая таким образом свой характер.

В том же интервью Юмашев признался, что в конце 90-х Путин, будучи в должности главы контрольного управления администрации Ельцина, думал уйти из политики. Он жаловался на плотный рабочий график и занятые выходные. Кроме того, советник президента отметил, что выбор Ельцина пал на Путина, потому что тот был человеком другого поколения.


Валентин Юмашев руководил администрацией президента с марта 1997-го по декабрь 1998 года. Женат вторым браком на Татьяне Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина. В июне прошлого года стал советником президента Путина на общественных началах. Эту же должность он занимал при Борисе Ельцине.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый президент России Борис Ельцин подал в отставку за несколько месяцев до выборов, чтобы дать фору своему преемнику Владимиру Путину. Об этом в интервью...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Шкловском районе мужчина сбежал с «химии», изрезал жену и напал с ножом на милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика