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В Шкловском районе мужчина сбежал с «химии», изрезал жену и напал с ножом на милиционера

22.11.2019 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЧП произошло на территории Шкловского района в четверг, 21 ноября, сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram.

Домой из исправительного учреждения открытого типа сбежал 30-летний мужчина. Ранее дважды судимый за истязание жены, он снова попал на «химию» из-за обвинения в семейном насилии. Дома дебошир вновь набросился на свою 21-летнюю супругу, но уже не только с кулаками, а и с ножом. Женщина смогла добежать до соседей, уже в соседском доме он несколько раз ударил ее предметом похожим на нож. И неизвестно, чтобы еще произошло, если бы не хозяин дома. Сосед буквально отбил односельчанку у озверевшего супруга и позвонил в милицию.

– Принявшие примерно в 17.00 часов вызов правоохранители немедленно выехали на место происшествия. К тому моменту, нападавший успел убежать и скрыться, начались его поиски – в нескольких районах на Могилевщине был объявлен план «Перехват», – прокомментировали в пресс-службе.


Задержать злоумышленника удалось только на следующий день: в пятницу, 22 ноября. Около 12.00 часов участковый проверял сельские дома на случай, если там спрятался беглец и тот исподтишка бросился на милиционера, пытаясь отобрать табельное оружие. Злоумышленник не отреагировал на предупредительные выстрелы в воздух и «пошел» на участкового с ножом, прозвучали еще два выстрела.

– Нападавшего остановили две пули, попавшие в ногу и руку. Милиционер после этого позвонил в скорую помощь и остановил раненому злоумышленнику кровотечение, – добавили в МВД.

Идет следствие. Дело передано на правовую оценку.
 
 
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ЧП произошло на территории Шкловского района в четверг, 21 ноября, сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram.
 
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