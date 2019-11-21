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В клипе IOWA показала экологический апокалипсис
Источник материала: Партизан
Новое видео появилось на YouTube-канале певицы IOWA на песню "Маяки".
roofmusicgroup.ru
В клипе группа попыталась рассказать о проблеме загрязнения окружающей среды и помощи природе, пишет
Этого оказалось недостаточно и коллектив купил еще 80 килограмм мусора.
После съемок отходы рассортировали и сдали в переработку.
По словам IOWA, на создание клипа и написания песни ее вдохновила борьба за озеро Байкал. Напомним, что там намеревались построить завод по розливу бутилированной воды.
Видео получилось очень ярким и наполнено огромным смыслом.
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Новое видео появилось на YouTube-канале певицы IOWA на песню "Маяки".
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