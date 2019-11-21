В клипе IOWA показала экологический апокалипсис

belta.by/ . Музыканты создали настоящий экологический апокалипсис в видео, а весь реквизит: пластик и жестяные банки, собирали по друзьям. В клипе группа попыталась рассказать о проблеме загрязнения окружающей среды и помощи природе, пишет. Музыканты создали настоящий экологический апокалипсис в видео, а весь реквизит: пластик и жестяные банки, собирали по друзьям.





Этого оказалось недостаточно и коллектив купил еще 80 килограмм мусора.









После съемок отходы рассортировали и сдали в переработку.





По словам IOWA, на создание клипа и написания песни ее вдохновила борьба за озеро Байкал. Напомним, что там намеревались построить завод по розливу бутилированной воды.





Видео получилось очень ярким и наполнено огромным смыслом.



