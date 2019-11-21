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Арина Соболенко и Элиз Мертенс номинированы на приз WTА лучшему дуэту года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В этом сезоне теннисистки выиграли три титула. Они стали лучшими на турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и на US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Среди конкуренток белоруски и бельгийки значатся еще три тандема. Это Барбора Стрыцова и Се Шу-Вей, Кристина Младенович – Тимея Бабош, а также пара Чжан Шуай – Саманта Стосур. Голосование проходит на сайте WTA.
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Новости Беларуси. В этом сезоне теннисистки выиграли три титула. Они стали лучшими на турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и на US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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