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Арина Соболенко и Элиз Мертенс номинированы на приз WTА лучшему дуэту года

22.11.2019 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В этом сезоне теннисистки выиграли три титула. Они стали лучшими на турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и на US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко и Элиз Мертенс номинированы на приз WTА лучшему дуэту года

Среди конкуренток белоруски и бельгийки значатся еще три тандема. Это Барбора Стрыцова и Се Шу-Вей, Кристина Младенович – Тимея Бабош, а также пара Чжан Шуай – Саманта Стосур. Голосование проходит на сайте WTA.

Арина Соболенко и Элиз Мертенс номинированы на приз WTА лучшему дуэту года

Арина Соболенко и Элиз Мертенс номинированы на приз WTА лучшему дуэту года

Люди в материале: Арина Соболенко, Элиз Мертенс
 
 
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Новости Беларуси. В этом сезоне теннисистки выиграли три титула. Они стали лучшими на турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и на US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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