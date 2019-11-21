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Александр Лукашенко: выдаете по частям, по 100-150 рублей, и считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

22.11.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебские аграрии уменьшили посевы рапса, картофеля и овощей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: выдаете по частям, по 100-150 рублей, и считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

Здесь же самые низкие показатели урожайности зерновых. Как по-другому, если вносят в два раза меньше удобрений, чем в среднем по стране? Денег нет даже на зарплаты. Даже на те, о которых рапортует Белстат.

Александр Лукашенко: выдаете по частям, по 100-150 рублей, и считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
От нашей неорганизованности, нераспорядительности, надо честно сказать, и от безалаберности самих людей. Но безалаберность наших подчиненных и людей начинается всегда с нас.

У меня складывается после изучения ситуации не местах мнение, что 500 рублей, когда мы говорим зарплата, кто-то ее там не выплачивает, а остальные выплачивают – это у некоторых хозяйств начисленная зарплата. А выдаете вы ее по частям, по 100-150 рублей, по 200 и так далее. И  считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

Александр Лукашенко: выдаете по частям, по 100-150 рублей, и считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

Именно из-за зарплаты (вернее, ее отсутствия) Александр Борщин вынужден был уехать из страны. Вернулся, когда местное хозяйство встало на ноги.

Александр Лукашенко: выдаете по частям, по 100-150 рублей, и считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

Александр Борщин, оператор животноводческого комплекса:
Уехал на заработки в Россию. Потом узнал от жены, что тут хорошо, начало все расстраиваться, хорошие зарплаты начали вовремя давать постоянно.

Александр Лукашенко: выдаете по частям, по 100-150 рублей, и считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

Местные жители – бывшие трудовые мигранты, и жизнь в это хозяйство вернулась. Всего за год возвели современный молочно-товарный комплекс. Долгострой разморозили, как только убыточное хозяйство вошло в состав самой северной интеграционной структуры – Полоцкой.

Александр Лукашенко: выдаете по частям, по 100-150 рублей, и считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

Василий Хаменок, генеральный директор Полоцкой интеграционной структуры:
Сегодня это один из лучших выходов в ситуации в сельском хозяйстве. Цель создания интеграционной структуры была объединить сырьевую зону (молоко, зерно, мясо и другая сельхозпродукция), переработать, обеспечить все перерабатывающие промышленности, максимум загрузить. И через добавленную стоимость этой продукции выйти на нашего потребителя, на прилавки в магазины, на экспорт с нашей продукцией. Удешевить ее и дальше продать.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Борщин, Василий Хамёнок
 
 
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Новости Беларуси. Витебские аграрии уменьшили посевы рапса, картофеля и овощей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь же самые низкие показатели...
 
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