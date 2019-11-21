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Александр Лукашенко: выдаете по частям, по 100-150 рублей, и считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебские аграрии уменьшили посевы рапса, картофеля и овощей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь же самые низкие показатели урожайности зерновых. Как по-другому, если вносят в два раза меньше удобрений, чем в среднем по стране? Денег нет даже на зарплаты. Даже на те, о которых рапортует Белстат.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У меня складывается после изучения ситуации не местах мнение, что 500 рублей, когда мы говорим зарплата, кто-то ее там не выплачивает, а остальные выплачивают – это у некоторых хозяйств начисленная зарплата. А выдаете вы ее по частям, по 100-150 рублей, по 200 и так далее. И считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?
Именно из-за зарплаты (вернее, ее отсутствия) Александр Борщин вынужден был уехать из страны. Вернулся, когда местное хозяйство встало на ноги.
Александр Борщин, оператор животноводческого комплекса:
Местные жители – бывшие трудовые мигранты, и жизнь в это хозяйство вернулась. Всего за год возвели современный молочно-товарный комплекс. Долгострой разморозили, как только убыточное хозяйство вошло в состав самой северной интеграционной структуры – Полоцкой.
Василий Хаменок, генеральный директор Полоцкой интеграционной структуры:
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Александр Лукашенко: выдаете по частям, по 100-150 рублей, и считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?
Новости Беларуси. Витебские аграрии уменьшили посевы рапса, картофеля и овощей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь же самые низкие показатели...
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