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Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах

22.11.2019 21:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Почему в мире встречаются полные люди? Потому что еда очень вкусная! А ещё, люди не признаются в этом, но иногда они толстеют, чтобы потом похудеть и всем рассказывать, как круто изменилась их жизнь с тех пор, как они взяли на себя ответственность за своё здоровье и привели тело в порядок. 

Мы уже показывали, как меняются девушки после похудения. В этот раз объектами нашего пристального внимания стали парни. Кто-то превратился в настоящего качка, кто-то просто похудел, а кто-то ещё на пути к своему идеалу. Впрочем, все они достойны похвалы за свои труды. Давайте вместе посмотрим на ребят, собравших всю свою волю в кулак. 

До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах 

104 – 66 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах
Фото: reddit.com/user/justinwozniak 

190 – 102 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах
Фото: reddit.com/user/the_hunger_gainz 

Минус 46 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах
Фото: reddit.com/user/magnumtubs 

140 – 75 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах
Фото: reddit.com/user/sandman_313 

Минус 82 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах
Фото: reddit.com/user/3995346 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах
Фото: reddit.com/user/xknav3x 

Минус 10,5 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах
Фото: reddit.com/user/Cro370z 

111 кг – 82 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах
Фото: reddit.com/user/bcflanigan1988 

Минус 15 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах
Фото: reddit.com/user/Zimboone 

Минус 15 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах
Фото: reddit.com/user/No_7 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах
Фото: reddit.com/user/vicious294 

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Почему в мире встречаются полные люди? Потому что еда очень вкусная! А ещё, люди не признаются в этом, но иногда они толстеют, чтобы потом похудеть и всем...
 
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