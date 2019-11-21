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Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах
Источник материала: СТВ
Почему в мире встречаются полные люди? Потому что еда очень вкусная! А ещё, люди не признаются в этом, но иногда они толстеют, чтобы потом похудеть и всем рассказывать, как круто изменилась их жизнь с тех пор, как они взяли на себя ответственность за своё здоровье и привели тело в порядок.
Мы уже показывали, как меняются девушки после похудения. В этот раз объектами нашего пристального внимания стали парни. Кто-то превратился в настоящего качка, кто-то просто похудел, а кто-то ещё на пути к своему идеалу. Впрочем, все они достойны похвалы за свои труды. Давайте вместе посмотрим на ребят, собравших всю свою волю в кулак.
104 – 66 кг
190 – 102 кг
Минус 46 кг
140 – 75 кг
Минус 82 кг
Минус 10,5 кг
111 кг – 82 кг
Минус 15 кг
Минус 15 кг
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Почему в мире встречаются полные люди? Потому что еда очень вкусная! А ещё, люди не признаются в этом, но иногда они толстеют, чтобы потом похудеть и всем...
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