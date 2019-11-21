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Александр Лукашенко: если вы будете заниматься непонятно чем, и с обеда вас уже на работе не найти, ничего не будет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Губернатор Витебской области настаивает: задача была сохранить сельское хозяйство, ее выполнили. А на дальнейший этап нужны деньги, которые съедают выплаты по кредитам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пример – бройлерная птицефабрика: прошла много испытаний, но сейчас вновь на взлете. Президент вникает, почему формулу успеха нельзя повторить другим холдингам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главная проблема – долги, а половине сельхозорганизаций нечем отдавать. Если их связать в спайке с производителями, у тех будут средства на соблюдение технологической дисциплины и зарплаты. У заводов – сырье.
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Александр Лукашенко: если вы будете заниматься непонятно чем, и с обеда вас уже на работе не найти, ничего не будет
Новости Беларуси. Губернатор Витебской области настаивает: задача была сохранить сельское хозяйство, ее выполнили. А на дальнейший этап нужны деньги, которые...
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