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Александр Лукашенко: без зарплаты ни черта не будет, вы ни с кем не договоритесь

22.11.2019 23:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ходе трехчасового совещания были оголены все проблемы витебского АПК. Вся суть – в отсрочке долгов. Решение главой государства принято, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: без зарплаты ни черта не будет, вы ни с кем не договоритесь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мое решение – двигайтесь этим путем. До Нового года четко должна быть управленческая структура, как я сказал. 39 хозяйств вместо 21? Хорошо, я не против, если он «за». Поделите эти хозяйства и создайте сырьевые зоны. Не пугайте людей какими-то интеграционными структурами. В скобках пишите, называйте их. Это сырьевые зоны.

Как уж продвинут у нас Мошенский в «Савушкином продукте», так у нас никто не продвинут. Но он не приходит ко мне и не говорит: надо чего-то там создать. Наоборот, нет: «Я напрямую», – говорит, – «с молокозавода управляю этими хозяйствами». Нет, тут надо что-то нагромоздить. Он за каждого человека дрожит, чтобы лишнее не заплатить. Но тех, которых он оставил, он им платит. Без зарплаты ни черта не будет. Вы ни с кем не договоритесь.

Александр Лукашенко: без зарплаты ни черта не будет, вы ни с кем не договоритесь

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Новости Беларуси. В ходе трехчасового совещания были оголены все проблемы витебского АПК. Вся суть – в отсрочке долгов. Решение главой государства принято,...
 
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