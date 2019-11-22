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Александр Лукашенко: без зарплаты ни черта не будет, вы ни с кем не договоритесь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ходе трехчасового совещания были оголены все проблемы витебского АПК. Вся суть – в отсрочке долгов. Решение главой государства принято, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как уж продвинут у нас Мошенский в «Савушкином продукте», так у нас никто не продвинут. Но он не приходит ко мне и не говорит: надо чего-то там создать. Наоборот, нет: «Я напрямую», – говорит, – «с молокозавода управляю этими хозяйствами». Нет, тут надо что-то нагромоздить. Он за каждого человека дрожит, чтобы лишнее не заплатить. Но тех, которых он оставил, он им платит. Без зарплаты ни черта не будет. Вы ни с кем не договоритесь.
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Новости Беларуси. В ходе трехчасового совещания были оголены все проблемы витебского АПК. Вся суть – в отсрочке долгов. Решение главой государства принято,...
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