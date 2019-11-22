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Вольский, регби-матч и органный концерт. Как провести выходные в Бресте

22.11.2019 23:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Бресте пройдет концерт органной музыки в костеле, в баре Loft выступит Лявон Вольский, а на стадионе прямо перед футбольным поединком брестчан и «Витебска» пройдет регби-матч


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что: концерт Лявона Вольского

Где: бар Loft

Когда: 23 ноября, 19.00

В рамках своего тура All Inclusive Вольский привезет в Брест лучшие хиты своих проектов: Мроі, N.R.M, Zet и Volski.


Фото: Инна Северин, TUT.BY

Что: концерт органной музыки

Где: костел Воздвижения Святого Креста

Когда: 23 ноября, 18.30

В субботу в костеле Воздвижения Святого Креста пройдет концерт в честь Святой Цецилии. В программе органная, хоровая и камерная музыка в исполнении хора Bona Voluntas, Яна Речкина, Роман Савчук и другие.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Что: матч по регби

Где: ОСК «Брестский»

Когда: 24 ноября, 11.00

В воскресенье на стадионе «Брестский» пройдет регби-матч между «Бусламі» и «Барбарианс».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В эти выходные в Бресте пройдет концерт органной музыки в костеле, в баре Loft выступит Лявон Вольский, а на стадионе прямо перед игрой брестчан и «Витебска» пройдет...
 
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