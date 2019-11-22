|
Вольский, регби-матч и органный концерт. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Бресте пройдет концерт органной музыки в костеле, в баре Loft выступит Лявон Вольский, а на стадионе прямо перед футбольным поединком брестчан и «Витебска» пройдет регби-матч
Что: концерт Лявона Вольского
Где: бар Loft
Когда: 23 ноября, 19.00
В рамках своего тура All Inclusive Вольский привезет в Брест лучшие хиты своих проектов: Мроі, N.R.M, Zet и Volski.
Что: концерт органной музыки
Где: костел Воздвижения Святого Креста
Когда: 23 ноября, 18.30
В субботу в костеле Воздвижения Святого Креста пройдет концерт в честь Святой Цецилии. В программе органная, хоровая и камерная музыка в исполнении хора Bona Voluntas, Яна Речкина, Роман Савчук и другие.
Что: матч по регби
Где: ОСК «Брестский»
Когда: 24 ноября, 11.00
В воскресенье на стадионе «Брестский» пройдет регби-матч между «Бусламі» и «Барбарианс».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти выходные в Бресте пройдет концерт органной музыки в костеле, в баре Loft выступит Лявон Вольский, а на стадионе прямо перед игрой брестчан и «Витебска» пройдет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)