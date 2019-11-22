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В Минске легковушка насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
На столичной улице Янки Брыля под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Происшествие случилось вечером 22 ноября. По информации очевидцев, мужчину сбил автомобиль с российскими регистрационными знаками.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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Происшествие случилось вечером 22 ноября. По информации очевидцев, мужчину сбил автомобиль с российскими регистрационными знаками.
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