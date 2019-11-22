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Носят ли кореличчане фликеры, выяснилось в ходе совместного рейда госавтоинспектора и журналиста «Полымя»

22.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Думаю, не ошибусь, если назову ноябрь самым темным месяцем в году. Люди торопятся на работу – еще не рассвело, возвращаются домой – уже стемнело. Да и в гардеробе каждого из нас появляется все больше вещей темных оттенков. Как результат, человек становится «невидимкой» в ноябрьских сумерках и как участник дорожного движения подвергает свою жизнь опасности. Выход один – стать заметным на дороге, обозначив себя светоотражающими элементами.

Носят ли кореличчане фликеры, выяснилось в ходе совместного рейда госавтоинспектора и журналиста «Полымя»

К этому не устают призывать сотрудники Госавтоинспекции. С 19 по 24 ноября по всей стране проводится масштабная информационная кампания «Время стать заметным!», которая пропагандирует использование световозвращающих элементов для повышения безопасности всех участников дорожного движения.

А заботятся ли кореличчане о своей безопасности и обозначены ли они фликерами, выяснилось в ходе совместного рейда. На часах 8.00. Вместе с инспектором ДПС МО ГАИ по обслуживанию Новогрудского и Кореличского районов Денисом Бринкевичем отправляемся по погруженным в утреннюю тьму улицам райцентра, обращая внимание на наличие у пешеходов фликеров.

– За 10 месяцев текущего года на территории Гродненской области в темное время суток произошло 39 аварий с участием пешеходов и велосипедистов. 14 человек погибли, 25 получили различные травмы, – знакомит с печальной статистикой Денис Бринкевич. – Каждый пешеход должен понимать, что фликер – это гарант его собственной безопасности, а не галочка для госавтоинспектора. Ведь световозвращатель делает человека заметным в свете фар на расстоянии до 400 м.

Двигаясь по ул. Железняковича, вдалеке замечаем женщину, которая идет по тротуару. А замечаем ее на дальнем расстоянии благодаря светоотражающей полоске на рукаве в виде браслета. По словам инспектора ДПС, именно такой вариант ношения фликера является наиболее удачным. Ведь он хорошо просматривается водителями со всех сторон.

Сворачиваем на ул. Якуба Коласа и в темноте едва различаем мужской силуэт, который движется по краю проезжей части в попутном с транспортом направлении. Фликером пешеход не обозначен. К тому же мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Поэтому очередной штраф в размере трех базовых величин, а это 76 руб. 50 коп., ему придется оплатить в течение 30 суток.

– При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток человек обязан обозначить себя световозвращающим элементом, – отмечает инспектор ДПС. – За нарушение этого правила предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин, а если человек нетрезв, то величина штрафа может увеличиться до 5 базовых величин.

На улицах Школьная, Набережная, Матросова, 1 Мая в наше поле зрения попадают исключительно дисциплинированные пешеходы, обозначенные светоотражающими элементами. Замечаем женщину, которая на поводке выгуливает собаку. Все в порядке: у кореличчанки на рукаве ярко светится светоотражающая полоска. Интересно, а нужен ли четвероногому другу фликер?

– Идея неплохая, – говорит инспектор ДПС. – И хотя в Правилах дорожного движения подобной рекомендации нет, такая инициатива, как фликер для домашнего питомца только приветствуется!

 
 
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Думаю, не ошибусь, если назову ноябрь самым темным месяцем в году. Люди торопятся на работу – еще не рассвело, возвращаются
 
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