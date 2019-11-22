Женщины выбрали лучший автомобиль

Источник материала: Полымя

На автосалоне в Дубае были объявлены победители конкурса «Всемирный женский автомобиль года».





Список лучших машин в разных номинациях опубликован на Facebook в аккаунте Women’s World Car of the Year.

В номинации лучший семейный автомобиль победителем стала Mazda3. Для городских поездок женщины выделили Kia XCeed. Лучшей среди «зеленых» моделей назвали Kia Soul EV. В номинации «Люкс» победу одержал BMW 8-Series. Из спортивных машин выбор женщин пал на Porsche 911. А среди кроссоверов и внедорожников больше всего голосов получил Range Rover Evoque.

В состав жюри входила 41 женщина из 32 стран. Также представительницы прекрасного пола выбрали «Автомобиль мечты» в отдельной номинации, посвященной первой женщине – членe жюри конкурса Холи Рейх. В этом году им стал Porsche Taycan.

Согласно статистике, женщины чаще всего покупают не автомобили из рейтинга, а более бюджетные модели.

Недавний опрос показал, что мужчины более бережливо относятся к своим автомобилям, чем женщины.

Источник: mir24.tv