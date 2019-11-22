ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщины выбрали лучший автомобиль

22.11.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

На автосалоне в Дубае были объявлены победители конкурса «Всемирный женский автомобиль года».

Женщины выбрали лучший автомобиль

Список лучших машин в разных номинациях опубликован на Facebook в аккаунте Women’s World Car of the Year.

В номинации лучший семейный автомобиль победителем стала Mazda3. Для городских поездок женщины выделили Kia XCeed. Лучшей среди «зеленых» моделей назвали Kia Soul EV. В номинации «Люкс» победу одержал BMW 8-Series. Из спортивных машин выбор женщин пал на Porsche 911. А среди кроссоверов и внедорожников больше всего голосов получил Range Rover Evoque.

В состав жюри входила 41 женщина из 32 стран. Также представительницы прекрасного пола выбрали «Автомобиль мечты» в отдельной номинации, посвященной первой женщине – членe жюри конкурса Холи Рейх. В этом году им стал Porsche Taycan.

Согласно статистике, женщины чаще всего покупают не автомобили из рейтинга, а более бюджетные модели.

Недавний опрос показал, что мужчины более бережливо относятся к своим автомобилям, чем женщины.

Источник: mir24.tv

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На автосалоне в Дубае были объявлены победители конкурса «Всемирный женский автомобиль года». Список лучших машин в разных номинациях опубликован на
 
Новости дня
Новости разные
 
В минском метро мужчина бросился под поезд. Видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика