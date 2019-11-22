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Александр Лукашенко на совещании в Витебской области: повернётесь с зарплатой к людям – будет результат. Нет – значит, не будет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аграрно-промышленный комплекс Витебской области ждут кардинальные перемены. О развитии отрасли, которая в регионе показывает отрицательную динамику, 22 ноября говорили на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совещание прошло в ходе рабочей поездки Александра Лукашенко в Витебскую область.
Несколько лет назад, чтобы исправить плачевное состояние местных сельхозорганизаций, в регионе создали ряд интеграционных структур, объединили производителей и переработчиков. Однако большая часть новообразованных холдингов ожидаемых результатов не показала.
За пять предыдущих лет (с 2013 по 2018 годы) объем производства сельскохозяйственной продукции сократился почти в два раза. Падение продолжилось и в 2019 году.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В аутсайдерах растениеводство: за пять лет минус 3 %. Да, здесь вегетационный период короче, чем в западных областях. Но там не от одного солнца собирают хорошие урожаи.
Область рассчитывает на поддержку и на новый подход в хозяйствовании. Развивать интеграционные структуры, причем зонально, четыре на область. Но это проблем не решит, нужна финансовая подпитка.
Александр Лукашенко:
В общем, хотят заручиться поддержкой Президента. Александр Лукашенко за обстоятельный разбор ноу-хау. Готов выслушать каждого: руководителей таких структур, переработчиков, аграриев и чиновников.
Александр Лукашенко:
Холдинги – это вершина айсберга. За провалы в «Купаловском» лишились своих постов даже самые крепкие хозяйственники и управленцы, а в Витебской области кадровый голод.
Александр Лукашенко:
Где районы, председатели райисполкомов, исполкомы, советы и прочие структуры? Они какую роль будут играть в этой гиперсуперинтеграционной структуре?
Но самое главное подчеркиваю: хозяйства-то останутся, как предлагается. Пусть они будут, может быть, не такими полноценными. Может, цеха какие-то, еще там участки и так далее – на этом уровне просчитали ли вы, чем они будут заниматься технологически, организационно? Финансы и так далее в этих хозяйствах какую будут роль играть? Я уже сказал о районах и исполкомах, председателях. А райсельхозтехники какую роль будут играть в этих структурах? Просчитано ли это все? Какой будет севооборот в конце концов? Какие культуры будут производить 159 (или сколько) хозяйств, которые вы решили объединить в эту интеграционную структуру?
Председатели райисполкомов и руководители хозяйств, которые войдут в эту интеграционную структуру, должны сегодня ответить на этот вопрос.
Глава государства требует не забалтывать проблемы. «Интеграционная структура» звучит красиво, но без нормального отношения к земле слова не помогут.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Александр Лукашенко:
Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
Александр Лукашенко:
Николай Шерстнев:
Материально-техническая база в Витебской области самая устаревшая. Основные молочно-товарные комплексы, комплексы по откорму крупного рогатого и свинокомплексы строились в 1976-1988 годы. Практически за 10 лет.
Перерабатывающие предприятия модернизировали, но за современные технологии надо возвращать кредиты. Как, если оборудование загружено наполовину? Сырья не хватает. Земледельцы не справляются.
Василий Хаменок, генеральный директор Полоцкой интеграционной структуры:
Интеграционный подход не нов, положительный опыт в стране есть: «Дзержинский», «Савушкин». А вот в Витебской области результата пока нет.
Александр Лукашенко:
Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:
Ранее Президент поручил возобновить шефскую помощь. Глава Госконтроля доложил: некоторые предприятия не торопятся.
Александр Лукашенко:
Это не обсуждается. Если 70 хозяйств, то эти хозяйства на них повесить, и ему будет легче здесь.
Еще одна проблема – закрепляемость молодых специалистов. Не умеют здесь работать с кадрами. А вот руководителей необходимо назначать, согласовывая с трудовыми коллективами. Просили Президента помочь и с мелиоративными землями – это дело государства. А на местах надо работать.
Александр Лукашенко:
Интеграционная структура во главе, это – сырьевые зоны по молоку, по мясу. Они должны работать на вас. От сырьевых зон мы не откажемся, потому что мы видим по частникам, иностранным компаниям: они все «за» сырьевые зоны и просят «добавьте». Значит, на правильном пути. Не будет сырьевой зоны – не будет работы мясокомбината и молокозавода.
Говорим «интеграционные структуры», подразумеваем «сырьевые зоны». Хозяйства сохранить, ответственность исполкомов усилить, возможности у них есть. А зарплаты для крестьян повысить. Только потом от людей можно ждать отдачи.
Когда улучшатся результаты, покажет время. Но настроение у витебских аграриев поднялось. Отсрочка долгов позволит «оборотку» вложить в дело.
Глава государства затронул и прошедшие выборы в парламент. Спикер Палаты Представителей родом из этих мест и, что называется, отвечает за развитие малой родины, у которой пока большие проблемы в сельском хозяйстве.
Александр Лукашенко:
А вы за зиму должны составить договоры с людьми. Начинайте с зарплаты. Уже как ни будет тяжело, будем искать зарплату, чтобы вы могли этим людям заплатить хотя бы 400-500 долларов в эквиваленте в месяц. У них же дети, семьи. Как им жить? Повернетесь с зарплатой к людям и специалистам – будет результат. Нет – значит, не будет.
И потом, надо посмотреть, никто вам бесплатно ничего не даст. Какая вам нужна техника из того, что у вас есть. Плюс что-то там надо. Опять же, железный договор. Вот за тобой закреплена техника, ты головой отвечаешь. Не дай бог по твоей вине что-то случилось, я дам распоряжение судебной системе, Следственному комитету, чтобы жесточайшим образом наказывали. Посадим 200-300 человек – поймут.
Надо идти по всем направлениям. Вы же лучше меня понимаете, что вот эти убытки – это прежде всего оттого, что безобразно работают люди. А мы с этим смирились. Вот подождем, еще нам дадут отсрочку и еще денег дадут. Не дадут.
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Александр Лукашенко на совещании в Витебской области: повернётесь с зарплатой к людям – будет результат. Нет – значит, не будет
Новости Беларуси. Аграрно-промышленный комплекс Витебской области ждут кардинальные перемены. О развитии отрасли, которая в регионе показывает отрицательную...
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