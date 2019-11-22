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Итальянская поп-опера, цыганские танцы и белорусский фолк. Куда в Гомеле сходить в выходные
Источник материала: Tut.by
На улице почти зима — но мы знаем, где тепло, уютно, весело и интересно. Посмотрите, сколько событий в эти наконец-то полноценные выходные запланировано в Гомеле.
Фестиваль документальных фильмов
В пятницу, 22 ноября, в Гомеле стартовал фестиваль документального кино о правах человека WATCH DOCS Belarus. Зрителям покажут три фильма. 22 ноября — «Выход. Оставляя экстремизм позади», 23 ноября — «Процесс. Олег Сенцов vs. Российская Федерация» 18+, 24 ноября — «Выросла, пока ты спала».
Выставка «Город, восставший из руин»
Это выставка фотографий послевоенного Гомеля из коллекций Александра Веснина и Игоря Штермера. На ней представлено 40 любительских фотографий с видами Гомеля, сделанных горожанами в 50-х годах прошлого века.
«8 чувств или рождение человека»
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) и партнеры организуют для детей от 6 лет и их родителей бесплатный инклюзивный спектакль «8 чувств или рождение человека» Семейного инклюзив-театра «i» в Гомеле.
В постановке примут участие более 50 актеров от 6 лет и старше, в том числе дети с аутизмом. Идея произведения — 12-летнего воспитанника театра Кастуся Жибуля.
Юбилей группы «Стары Ольса»
Легендарной и самобытной группе «Стары Ольса» — 20 лет! По этому случаю музыканты приглашают своих поклонников на концерт. Гостей ждут интересные истории, специальные гости и много музыки.
Концерт Алессандро Сафина в ОКЦ
Алессандро Сафина — итальянский драматический тенор, прославившийся вокалом и разнообразием исполняемой музыки. Он поет как классику, так и песни в современной обработке, а сам определяет жанр исполнения как «поп-опера». Выступая с симфоническим оркестром, певец представит новую программу, в которой будут как уже известные, так и новые произведения.
Цыганское шоу «Аллюр»
«Аллюр» — творческий коллектив Людмилы Родионовой, знаменитый своими феерическими цыганскими шоу. Репертуар составлен на основе фольклора цыган России, Беларуси, Молдовы, Испании, Румынии, а авторские аранжировки созданы композитором Сергеем Родионовым.
Хороших выходных, друзья!
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На улице - просто кошмар. Но мы знаем, где тепло, уютно, весело и познавательно. Посмотрите, солько событий в эти наконец-то нормальные выходные запланировано в...
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