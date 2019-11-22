Итальянская поп-опера, цыганские танцы и белорусский фолк. Куда в Гомеле сходить в выходные

Источник материала: Tut.by

На улице почти зима — но мы знаем, где тепло, уютно, весело и интересно. Посмотрите, сколько событий в эти наконец-то полноценные выходные запланировано в Гомеле.

Фестиваль документальных фильмов





Где: арт-пространство «Ковчег», пр-т Победы, 2а Когда: 22 ноября в 19.00, 23 и 24 ноября в 16.00 Сколько: вход свободный

В пятницу, 22 ноября, в Гомеле стартовал фестиваль документального кино о правах человека WATCH DOCS Belarus. Зрителям покажут три фильма. 22 ноября — «Выход. Оставляя экстремизм позади», 23 ноября — «Процесс. Олег Сенцов vs. Российская Федерация» 18+, 24 ноября — «Выросла, пока ты спала».

Выставка «Город, восставший из руин»

Где: ул. Советская, 26 Когда: 23, 24 ноября с 11.00 до 19.00 Сколько: вход свободный

Это выставка фотографий послевоенного Гомеля из коллекций Александра Веснина и Игоря Штермера. На ней представлено 40 любительских фотографий с видами Гомеля, сделанных горожанами в 50-х годах прошлого века.

«8 чувств или рождение человека»





Где: филиал ГКЦ «Центр инклюзивной культуры» Когда: 23 ноября в 15.00 Сколько: Вход свободный по обязательной предварительной регистрации .

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) и партнеры организуют для детей от 6 лет и их родителей бесплатный инклюзивный спектакль «8 чувств или рождение человека» Семейного инклюзив-театра «i» в Гомеле.

В постановке примут участие более 50 актеров от 6 лет и старше, в том числе дети с аутизмом. Идея произведения — 12-летнего воспитанника театра Кастуся Жибуля.

Юбилей группы «Стары Ольса»



Стары Ольса. Фото из vk.com

Где: «Городской центр культуры» (ул. Ирининская, 16) Когда: 23 ноября в 18.00 Сколько: 10−15 рублей, студентам — 6 рублей

Легендарной и самобытной группе «Стары Ольса» — 20 лет! По этому случаю музыканты приглашают своих поклонников на концерт. Гостей ждут интересные истории, специальные гости и много музыки.

Концерт Алессандро Сафина в ОКЦ



Фото:stalic.livejournal.com

Где: ОКЦ, ул. Ланге, 17 Когда: 24 ноября в 19.00 Сколько: 94−144 рубля

Алессандро Сафина — итальянский драматический тенор, прославившийся вокалом и разнообразием исполняемой музыки. Он поет как классику, так и песни в современной обработке, а сам определяет жанр исполнения как «поп-опера». Выступая с симфоническим оркестром, певец представит новую программу, в которой будут как уже известные, так и новые произведения.

Цыганское шоу «Аллюр»



Фото: perfect.by

Где: Гомельский областной драматический театр Когда: 24 ноября в 18.00 Сколько: 13−16 рублей

«Аллюр» — творческий коллектив Людмилы Родионовой, знаменитый своими феерическими цыганскими шоу. Репертуар составлен на основе фольклора цыган России, Беларуси, Молдовы, Испании, Румынии, а авторские аранжировки созданы композитором Сергеем Родионовым.

Хороших выходных, друзья!