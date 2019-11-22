И слеп, и нем: странный фоторепортаж БЕЛТА из Вильнюса

странный фоторепортаж из Вильнюса. Фотокорреспондент агентства не увидел то, что видели все – море бело-красно-белых национальных флагов, под которыми белорусы, приехавшие в Литву, отдавали дань памяти своим героям. Ни одного! Сделать такие фото это еще надо было умудриться. Государственное информационное агентство разместилоиз Вильнюса. Фотокорреспондент агентства не увидел то, что видели все – море бело-красно-белых национальных флагов, под которыми белорусы, приехавшие в Литву, отдавали дань памяти своим героям. Ни одного! Сделать такие фото это еще надо было умудриться.





Фотокорреспондент Шелег это теперь будет имя нарицательное. Потому что было вот так:















