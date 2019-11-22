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И слеп, и нем: странный фоторепортаж БЕЛТА из Вильнюса
Источник материала: Партизан
Фотокорреспондент БЕЛТА Сергей Шелег умудрился не увидеть в Вильнюсе на церемонии перезахоронения повстанцев бело-красно-белых флагов.
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Фотокорреспондент Шелег это теперь будет имя нарицательное. Потому что было вот так:
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Фотокорреспондент БЕЛТА Сергей Шелег умудрился не увидеть в Вильнюсе на церемонии перезахоронения повстанцев бело-красно-белых флагов.
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