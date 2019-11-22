Светлана Калинкина: Не их герой

На горе Гедемина в Вильнюсе расступилась земля, чтобы хотя бы через 155 лет были отданы почести и дань памяти тем, кто жизнь положил жизнь за «белорусскую идею».





Похоронили лидеров антироссийского восстания.





Похоронили романтиков.





Похоронили героев.





Но давайте понимать и то, что вчера хоронили людей, которые выступали за иной цивилизационный выбор для Беларуси.





«Не народ для урада, а ўрад для народа» - это не просто красивая цитата из Кастуся Калиновского. Это не просто лозунг. Не просто идея.





Это важный маркер принадлежности к западной цивилизации. Это важный пункт на шкале ценностей, который позволяет ответить на вопрос: «Кто мы?»





Тома исследований написаны на тему ментальных отличий Востока и Запада. Научно, аргументированно, подробно. Но если тезисно, то главные отличия таковы.





Запад - государство для человека. Восток - человек для государства.





Запад - стремление к постоянному обновлению, преобразованию жизни. Восток — созерцательность, медленное, плавное развитие, сохранение старого, приспособление к новому.





Запад — разделение собственности и власти. Восток — симбиоз собственности и власти.





Западная цивилизация ориентирована на понятие отдельной личности; каждый человек существует как личность, а не как винтик в массе людей. Восточная цивилизация ориентирована на понятие массы людей, и человек обязан сознавать себя частицей этой массы.





Таким образом, получается, что географически Беларусь находится в Европе, но по духу, по содержанию, по ценностям мы не европейское государство. 155 лет назад Российская империя на штыках навязала нам этот цивилизационный выбор — восточную азиатчину. И, собственно, именно против этого слома культурного кода белорусов было восстание Кастуся Калиновского.





Александр Лукашенко не поехал в Вильнюс на перезахоронение останков повстанцев. Министерство обороны Беларуси отказалось прислать почетный караул. Логично. Потому что главному баю Беларуси и его байству крайне удобно править бесправной серой массой. Именно такой народ для них – важное приобретение и ценность. Калиновский не их герой. Они могли только скрежетать зубами на его похоронах.





Но для белорусов, которые видят себя европейцами, Кастусь Калиновский — герой. Мы должны вернуться в Европу. Для Беларуси это и логично, и правильно. А, значит, лозунг Ка ского «Не народ для ўрада, а ўрад для народа» - это даже не белорусская мечта, это наша цель.



