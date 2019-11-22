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Светлана Калинкина: Не их герой

23.11.2019 06:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не народ для урада, а ўрад для народа.

Светлана Калинкина: Не их герой
На горе Гедемина в Вильнюсе расступилась земля, чтобы хотя бы через  155 лет  были отданы почести и дань памяти тем, кто жизнь положил жизнь за «белорусскую идею».

Похоронили лидеров антироссийского восстания.

Похоронили романтиков.  

Похоронили героев.

Но давайте понимать и то, что вчера хоронили людей, которые выступали за иной цивилизационный выбор для Беларуси. 

«Не народ для урада, а ўрад для народа» - это не просто красивая цитата из Кастуся Калиновского. Это не просто лозунг. Не просто идея. 

Это важный маркер принадлежности к западной цивилизации.  Это важный пункт на шкале ценностей, который позволяет ответить на вопрос: «Кто мы?»

Тома исследований написаны на тему ментальных отличий Востока и Запада. Научно, аргументированно, подробно. Но если тезисно, то главные отличия таковы. 

Запад - государство для человека. Восток - человек для государства.

Запад -  стремление к постоянному обновлению, преобразованию жизни. Восток — созерцательность, медленное, плавное развитие, сохранение старого, приспособление к новому.

Запад — разделение собственности и власти. Восток — симбиоз собственности и власти.

Западная цивилизация ориентирована на понятие отдельной личности; каждый человек существует как личность, а не как винтик в массе людей. Восточная цивилизация ориентирована на понятие массы людей, и человек обязан сознавать себя частицей этой массы. 

Таким образом, получается, что географически Беларусь находится в Европе, но по духу, по содержанию, по ценностям мы не европейское государство. 155 лет назад Российская империя на штыках навязала нам этот цивилизационный выбор — восточную азиатчину. И, собственно, именно против этого слома культурного кода белорусов было восстание Кастуся Калиновского. 

   
Александр Лукашенко не поехал в Вильнюс на перезахоронение останков повстанцев. Министерство обороны Беларуси отказалось прислать почетный караул. Логично. Потому что главному баю Беларуси и его байству крайне удобно править бесправной серой массой. Именно такой народ для них – важное приобретение и ценность. Калиновский не их герой. Они могли только скрежетать зубами на его похоронах.  

Но для белорусов, которые видят себя европейцами, Кастусь Калиновский — герой. Мы должны вернуться в Европу. Для Беларуси это и логично, и правильно. А, значит, лозунг Ка ского «Не народ для ўрада, а ўрад для народа» - это даже не белорусская мечта, это наша цель.    
 
 
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Не народ для урада, а ўрад для народа.
 
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