Фанаты Энрике Иглесиаса просят вернуть им деньги за отмену концерта. Почему это не так просто?

Источник материала: Tut.by

Недавно стало известно, что минский концерт Энрике Иглесиаса, организатором которого была болгарская фирма ArtBG, отменили . При этом деньги за билеты белорусам возвращать не спешат. Фанаты начали протестовать в соцсетях и массово просят билетного оператора kvitki.by вернуть средства. AFISHA.TUT.BY связалась с Александром Касинским, директором «Квитков», и попросила объяснить, что сейчас нужно делать людям, которые попали в эту ситуацию, и кто действительно может вернуть хотя бы часть денег.



Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Что случилось?

14 ноября концерт испанского исполнителя Энрике Иглесиаса, который должен был пройти в столице 3 декабря, отменили. Об этом фанатам сообщил белорусский билетный оператор kvitki.by, он занимался реализацией билетов. «Квитки» узнали об отмене концерта от менеджмента артиста.

По информации TUT.BY, отмена мероприятия и сложности с возвратом средств за билеты связаны с тем, что организатор концерта — болгарская фирма ArtBG, которая должна была привезти Иглесиаса в Минск, — обанкротилась. Стоимость билетов, напомним, стартовала от 93 рублей и доходила до 354 рублей.

Что происходит именно сейчас?

После объявления об отмене концерта прошло чуть больше недели. Разъяснений по ситуации фанаты пока получили немного, поэтому начали объединяться и протестовать в социальных сетях. В редакцию AFISHA.TUT.BY тоже поступают жалобы. Вот некоторые из них:

«Деньги не возвращают, виноватых нету… Моя мама мечтала об этом концерте. У нее зарплата 400 рублей, и она купила себе эти билеты, экономя на всем. А теперь ее посылают куда подальше» ( подробнее ).

«Лично я покупала билеты за пару дней до объявления об отмене, и мои деньги 100% еще на счетах „Квитков“ и никаким липовым организаторам не переведены. Получается, обмануты тысяча людей, и никто не в курсе об этом…» ( подробнее ).

А кто виноват?

Несмотря на то, что организатором концерта выступала болгарская фирма ArtBG и именно на ее счет ушло большинство денег белорусских фанатов (почему большинство, а не все, мы поясним позже), жалобы в соцсетях вертятся преимущественно вокруг компании Kvitki.by. Отметим, что именно «Квитки» первыми обратились в правоохранительные органы Республики Беларусь для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества со стороны ArtBG.

AFISHA.TUT.BY связалась с Kvitki.by, чтобы узнать подробности этой истории и уточнить количество пострадавших. На наши вопросы ответил директор компании Александр Касинский. Он рассказал, что через их сайт было продано более 3600 билетов. По его информации, обманутыми оказались граждане не только Беларуси, но и Латвии, Хорватии, Греции. В Минске, кстати, были самые слабые продажи на концерт из всех городов тура. Как оказалось, к счастью.

— О проблеме мы узнали от агентов артиста после концерта в Милане, когда организаторы (болгарская фирма — Прим. ред) не заплатили Иглесиасу гонорар. После этого мы сразу же остановили продажу билетов в Минске и пытались договориться с представителями артиста, чтобы концерт все-таки состоялся. Мы даже нашли местного организатора, который согласился провести концерт. Однако 14 ноября решение артиста было окончательным: он отказался.



Фото носит иллюстративный характер. Автор: Ольга Шукайло, TUT.BY

Спрашиваем у Александра о болгарской фирме ArtBG, которая фигурирует в контексте этой истории. Он объяснил, что любая иностранная компания имеет право продавать квитки через билетных операторов в Беларуси, а не открывать свое представительство в нашей стране, чтобы осуществлять тут какую-то непродолжительную деятельность — например, провести один концерт. Такая практика существует и в Европе, просто для Беларуси она очень редка. Александр конкретизирует:

— Главное, что должна сделать зарубежная компания — стать на учет в налоговой инспекции. ArtBG это сделали: они получили налоговый номер, чтобы оплачивать налоги, которые возникнут на территории Беларуси.

Дальше, рассказывает директор «Квитков», ArtBG, как и следует, получили гастрольное удостоверение Мингорисполкома — обязательный документ, необходимый для проведения концерта на территории РБ. После этого компания подписала договор с «Минск-Ареной». Затем представители ArtBG пришли к «Квиткам», которые выиграли конкурентную борьбу за право продавать билеты на концерт Иглесиаса. В этой ситуации, отметим, kvitki.by выступают посредником. То есть билетный оператор не является хозяином товара или услуг, он только продавец.

Если совсем просто, вы покупаете билет на концерт Иглесиаса, на «Квитки» приходит оплата, билетный оператор с некоторой периодичностью отправляет эти деньги организатору, оставляя себе комиссию. Но как часто происходят такие переводы? Может быть какие-то средства еще остались в Беларуси, а не ушли в Болгарию? Касинский комментирует:

— Если бы это было белорусское юрлицо, а не болгарское, мы бы переводили деньги еженедельно. А любые международные переводы происходят значительно реже, потому что все платежи проходят через банк, нужны дополнительные документы.

То есть если бы организаторы ArtBG создали филиал в Беларуси, ситуация была бы более критичной: на счету компании kvitki.by к этому моменту не осталось бы ни одного рубля. Но обстоятельства другие.

— На сегодня у нас на счету находятся 114 тысяч рублей из практически 490 тысяч рублей (стоимость проданных «Квитками» билетов). Нам удалось спасти часть средств, — резюмирует Александр.

Что теперь с этими деньгами?

Мы уточнили у директора «Квитков», как компания планирует распоряжаться оставшимися средствами. Со стороны кажется, что есть два варианта: или отдать деньги людям, которые последними покупали билеты, потому что средства остались на счету оператора, или же разделить остаток денег пропорционально цене билета между всеми заложниками этой ситуации. Но не все так очевидно, объясняет Александр:

— Это самый сложный момент. Юридически эти 114 тысяч не деньги компании kvitki.by, это все еще деньги организатора, то есть ArtBG, которая вообще не выходит на связь. Я понимаю, что организатор «сбежал», мы не отдадим ему эти деньги, даже если вдруг он объявится. Но и распоряжаться его средствами я не могу. Суд, следственные органы пока не признали компанию беглецом, мошенником и банкротом.



Фото носит иллюстративный характер. Автор: Ольга Шукайло, TUT.BY

На прошлой неделе «Квитки» предоставили в правоохранительные органы все документы и переписки, которые указывают на преднамеренность действий со стороны организатора — мошенническим образом завладеть этими денежными средствами. Компания просит завести уголовное дело против организатора и всех сопричастных.

— Также мы написали запрос в Антимонопольную службу, при которой есть отдел прав потребителей, с просьбой помочь компании в принятии решения: как нам поступать с этими 114 тысячами, чтобы максимально соблюсти права потребителей.

К тому же компания хотела обратиться в суд, но и тут загвоздка: юридически «Квитки» не могут выступать истцом, ведь формально организатор ничего не должен билетному оператору.

Сложно. А что делать?

«Квиткам» необходима помощь в том, чтобы люди писали заявление в прокуратуру с жалобой не на kvitki.by, как многие сейчас делают, а на болгарскую компанию ArtBG. Выход прямо сейчас — возбудить уголовное дело в адрес организатора. Тогда начнутся оперативные действия и будут поданы запросы в Болгарскую республику, пока еще можно найти и спасти хоть какие-то средства белорусов на счету организатора.

— В Европе все в шоке от поступка организатора. Насколько мне известно, в Хорватии и в Греции уже поданы судебные иски на организатора, — делится Александр. — Похожие случаи происходили и происходят, но этот кейс является самым крупным не только в Беларуси, но, по сути, как я уже вижу, в Европе вообще — слишком много пострадавших. Я переживаю за зрителей, и мы делаем все возможное, чтобы скорее начать возврат оставшихся средств.

Если вы пострадали от этой ситуации, написать заявление о мошеннических действиях со стороны ArtBG можно в отделении милиции.

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